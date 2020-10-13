Актриса Лілія Ребрик не боїться експериментувати з образами задля ролі, про що вона неодноразово розповідала. Відтак кінозірка з легкістю приміряє спокусливі вбрання та постає перед камерами оголеною.

Сексуальне фото Лілії Ребрик

Знімок з'явився днями в інстаграмі Лілії Ребрик. Актриса зізналась прихильникам, що замість сімейного відпочинку вона провела вікенд на знімальному майданчику. І, здається, на глядачів чекає пікантна роль Лілії Ребрик.

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На одному з перших кадрів знаменита українка позувала у ванній, наповненій мильною водою. Лілія Ребрик засвітила оголені ноги, що виглядало дуже спокусливо у кадрі.



Лілія Ребрик у ванній / Фото Instagram / @liliia.rebrik

Вже у коментарях актриса розповіла, що таке пікантне фото було зроблене на знімальному майданчику серіалу "З ким поведешся". І звернути увагу прихильників на новий телепроєкт Лілії Ребрик таки вдалось: десятки кіноманів із захватом очікують на вихід перших серій стрічки.

Що відомо про серіал "З ким поведешся"

Відомо, що у центрі подій серіалу "З ким поведешся" опиниться 35-річна багатійка Марина Майорова. Жінка переживає нелегкий період: її чоловік вирішив піти до молодої коханки. Щоб не почуватись самотньою, головна героїня запрошує до свого помешкання буфетницю Галю, пропонуючи новій подрузі пожити з нею деякий час. І відтоді життя Марини наповнюється кумедними пригодами та романтичними перипетіями.

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Серіал складатиметься з 16 серій. Головні ролі у "З ким поведешся" отримали актори: