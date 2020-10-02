Голлівудська актриса Лілі Джеймс, якій приписують роман з Крісом Евансом, епатувала у мережі. Красуня показала еротичний кадр зі зйомок нового серіалу "У гонитві за коханням" (The Pursuit of Love).

Відверте фото актриса розмістила на інстаграм-сторінці, розбурхавши мережу. Перед камерою Лілі Джеймс постала абсолютно голою. Актриса була не єдиною на еротичному знімку: ванну вона приймала з колегою по стрічці Емілі Бічем.

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"Лінда і Фанні", – лаконічно підписала фото кінозірка, додавши хештег серіалу "У гонитві за коханням".

Вже на іншому промо-фото Лілі Джеймс і Емілі Бічем позували у більш стриманих образах. Актриси постали перед камерою у ретро-вбраннях з хутром і капелюшках.

Що відомо про серіал "У гонитві за коханням"

За даними журналу Variety, мінісеріал "У гонитві за коханням" – це екранізація роману письменниці Неніс Мітфорд. Всі події відбуваються в Європі в 1920-их роках. У міжвоєнний період дві головні героїні Лінда Радлетт і Фанні Логан є нерозлучними. Красуні мріють про справжнє кохання та створення сім'ї, тому й перебувають у пошуках чоловіка мрії.

Їхня дружба має пройти чимале випробування, адже в один момент Фанні хоче мати стабільне особисте життя, а от Лінда вирішує йти на поклик свого серця.

Головні ролі, окрім Лілі Джеймс та Емілі Бічем, зіграють Ендрю Скотт, Домінік Вест, Доллі Веллс та інші. Серіал "У гонитві за коханням" став спільним проєктом Amazon и BBC. Коли ж стрічка вийде на екран, поки невідомо.