Останній вікенд літа – не привід сумувати. Тому журналісти 24 каналу підібрали 4 спекотні серіали, які точно розпалять у вас пристрасть.

У липні мережу розбурхав еротичний фільм "365 днів". І хоч сюжет нового проєкту Netflix викликав неоднозначну реакцію глядачів, відверті сцени точно не залишили нікого байдужими. 24 канал підібрав 4 серіали у стилі "365 днів", які точно додають спекотності останнім дням літа.

Гаряче Еротичні фільми з надто відвертими сценами, які захочеться повторити вдома: 18+

"Фрейд"

Оригінальна назва – Freud

Рейтинг IMDb – 6,5

Кількість епізодів – 8

Це не типовий детективний серіал, сповнений еротичними сценами. За сюжетом, Зигмунд Фрейд працює над своїм методом психотерапії, що включає гіпноз. Його підопічна – молода красуня Флер, яка є медіумом. Однак в ході експериментів їхні стосунки виходять далеко за рамки науки та перебувають на грані божевільної пристрасті. Водночас Фрейд є консультантом місцевої поліції та допомагає розкривати злочини.

Дивіться трейлер до серіалу "Фрейд": відео

"Нормальні люди"

Оригінальна назва – Normal People

Рейтинг IMDb – 8,6

Кількість епізодів – 12

Ірландський серіал розповідає про двох школярів Маріан і Коннела, які у випускному класі мають таємний роман. Пара пізнає один одного та не боїться експериментувати у сексі. Після розриву головні герої випадково зустрічаються у коледжі, а їхні почуття спалахують з новою силою.

Дивіться трейлер до фільму "Нормальні люди": відео

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"Темне бажання"

Оригінальна назва – Dark Desire

Рейтинг IMDb – 6,4

Кількість епізодів – 19

У центрі цього серіалу – викладачка університету Алма. Вона вирушає за місто, аби спіймати свого чоловіка на зраді. Однак, сама того не плануючи, крутить роман з молодим хлопцем. Алма переконана, що це лише інтрижка, але стосунки переростають в одержимість. До всього запальний Даріо стає студентом головної героїні.

Дивіться трейлер до серіалу "Темне бажання": відео

"Маленькі пташки"

Оригінальна назва – Little Birds

Рейтинг IMDb – 6,1

Кількість епізодів – 6

Серіал розкаже про двох кардинально різних жінок, які живуть у 1955 році в Танжері. Люсі Севідж намагається розібратись у власній сексуальності та готова на різні експерименти з нареченим. Водночас повія Черіф вступає у боротьбу за свою незалежність та безтурботне майбутнє. Долі двох жінок переплітаються. І, згідно з тизером, глядачі побачать чимало пікантних кадрів.

Дивіться трейлер до серіалу "Маленькі пташки": відео