Режисери завжди хочуть розбавити типові історії кохання еротичними сценами. І, як і в житті, головні герої не рідко погоджуються на секс утрьох.

Психологи та експерти часто рекомендують парам вдаватись до експериментів або ж переглядати еротичні стрічки. Такі фільми і справді розпалюють почуття, навіть якщо вони вже трішки згасли. Журналісти 24 каналу підібрали гарячі стрічки про секс утрьох, які точно змусять пофантазувати.

Цікаво Еротичні фільми з надто відвертими сценами, які захочеться повторити вдома: 18+

"Мрійники"

Рік виходу – 2003

Рейтинг IMDb – 7,2

Всі події відбуваються у Франції в 1968 році. Тоді студенти влаштували культурну революцію та будували барикади у Парижі. На фоні цих подій американець Меттью приїжджає до країни та знайомиться з Ізабель і її братом Тео. Трійця авантюристів влаштовує дивовижну гру затятих кіноманів: дні і ночі вони переглядають стрічки, не покидаючи своєї квартири. І коли будні героїв перетворюються на сюжет стрічок, вони поринають у сексуальні стосунки втрьох.

Дивіться трейлер до фільму "Мрійники": відео 18+

"Етюди втрьох"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 5,7

Фільм розкаже про студентів художньої академії, які готові до різних експериментів. За сюжетом, головна героїня Марія зауважує, що її одногрупник Маркос непомітно малює її портрет. Дівчина вирішує обговорити побачене і у розмові відчуває шалену симпатію до хлопця. І все б було за класикою Голлівуду, якби не друг Маркоса, який втручається у цей роман студентів.

Дивіться трейлер до фільму "Етюди втрьох": відео 18+

"Любов"

Рік виходу – 2005

Рейтинг IMDb – 6,1

Головні герої – Мерфі і Електра – закохані і щасливі. У розмові вони зізнаються, що завжди мріяли спробувати секс втрьох. Для цього пара запрошує сусідку Омі, яка приваблює обидвох партнерів. Однак експеримент завершується вагітністю Омі, а Мерфі вирішує стати чоловіком незнайомки. Однак згадати про Електру йому доведеться, коли дівчина безслідно зникає в один день.

Дивіться трейлер до фільму "Любов": відео

"І твою маму теж"

Рік виходу – 2001

Рейтинг IMDb – 7,6

Два молодики вирушають до Мексики у пошуку пригод і відпочинку. Там вони зустрічають красуню Луїзу, яка страждає від нерозділеного кохання. Незнайомці запрошують дівчину на пляж "Небесні вуста". І саме це курортне місце допоможе всім трьом шалено провести відпустку.

Дивіться трейлер до фільму "І твою маму теж": відео

Це кумедно 15 еротичних сцен, при згадці яких актори ніяковіють: кадри 18+

"Сором"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 7,2

У центрі сюжету – життя нью-йоркського бабія Брендона. Він є сексоголіком та не може прожити без інтиму і дня. Та його насичені сексуальні походеньки закінчуються, коли на порозі з'являється рідна сестра.

Дивіться трейлер до фільму "Сором": відео 18+

"Особливо небезпечні"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 7,2

За сюжетом, двоє торговців марихуаною з легкістю отримують прибуток і мають стосунки з однією дівчиною. Такі стосунки втрьох привертають увагу не тільки глядачів, але й конкурентів. Дівчину вирішують викрасти, щоб повпливати на головних героїв. Однак хлопці готові на все, аби врятувати кохану.

Дивіться трейлер до фільму "Особливо небезпечні": відео

"Вікі Крістіна Барселона"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 7,1

Звичайна поїздка двох американок до Іспанії перетворюється на справжні еротичні пригоди, сповнені пристрасті. Обидві дівчини закохуються в гарячого художника. І все б нічого, однак у стрічці також з'являється ексцентрична дружина головного героя, яка замість того, щоб піти від коханого, приєднується до роману.

Дивіться трейлер до фільму "Вікі Крістіна Барселона": відео 18+