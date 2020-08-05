Режиссеры всегда хотят разбавить типичные истории любви эротическими сценами. И, как и в жизни, главные герои нередко соглашаются на секс втроем.

Психологи и эксперты часто рекомендуют парам прибегать к экспериментам или же просматривать эротические ленты. Такие фильмы и вправду разжигают чувства, даже если они уже немного угасли. Журналисты 24 канала подобрали горячие ленты о сексе втроем, которые точно заставят пофантазировать.

Интересно Эротические фильмы с очень откровенными сценами, которые захочется повторить дома: 18+

"Мечтатели"

Год выхода – 2003

Рейтинг IMDb – 7,2

Все события происходят во Франции в 1968 году. Тогда студенты устроили культурную революцию и строили баррикады в Париже. На фоне этих событий американец Мэттью приезжает в страну и знакомится с Изабель и ее братом Тео. Троица авантюристов устраивает удивительную игру ярых киноманов: дни и ночи они просматривают ленты, не покидая своей квартиры. И когда будни героев превращаются в сюжет лент, они погружаются в сексуальные отношения втроем.

Смотрите трейлер к фильму "Мечтатели": видео 18+

"Этюды втроем"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 5,7

Фильм расскажет о студентах художественной академии, которые готовы к различным экспериментам. По сюжету, главная героиня Мария замечает, что ее одногруппник Маркос незаметно рисует ее портрет. Девушка решает обсудить увиденное и в разговоре испытывает безумную симпатию к парню. И все бы было по классике Голливуда, если бы не друг Маркоса, который вмешивается в этот роман студентов.

Смотрите трейлер к фильму "Этюды втроем": видео 18+

"Любовь"

Год выхода – 2005

Рейтинг IMDb – 6,1

Главные герои – Мерфи и Электра – влюбленные и счастливые. В беседе они признаются, что всегда мечтали попробовать секс втроем. Для этого пара приглашает соседку Оми, которая привлекает обоих партнеров. Однако эксперимент завершается беременностью Оми, а Мерфи решает стать мужем незнакомки. Однако вспомнить об Электре ему придется, когда девушка бесследно исчезает в один день.

Смотрите трейлер к фильму "Любовь": видео

"И твою маму тоже"

Год выхода – 2001

Рейтинг IMDb – 7,6

Два парня отправляются в Мексику в поисках приключений и отдыха. Там они встречают красавицу Луизу, которая страдает от неразделенной любви. Незнакомцы приглашают девушку на пляж "Небесные уста". И именно это курортное место поможет всем троим безумно провести отпуск.

Смотрите трейлер к фильму "И твою маму тоже": видео

Это забавно 15 эротических сцен, при упоминании которых актеры смущаются: кадры 18+

"Стыд"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 7,2

В центре сюжета – жизнь нью-йоркского бабника Брендона. Он является сексоголиком и не может прожить без секса и дня. Но его насыщенные сексуальные похождения заканчиваются, когда на пороге появляется родная сестра.

Смотрите трейлер к фильму "Стыд": видео 18+

"Особо опасны"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 7,2

По сюжету, двое торговцев марихуаной с легкостью получают прибыль и находятся в отношениях с одной девушкой. Такие отношения втроем привлекают внимание не только зрителей, но и конкурентов. Девушку решают похитить, чтобы повлиять на главных героев. Однако ребята готовы на все, чтобы спасти любимую.

Смотрите трейлер к фильму "Особо опасны": видео

"Вики Кристина Барселона"

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 7,1

Обычная поездка двух американок в Испанию превращается в настоящие эротические приключения, полные страсти. Обе девушки влюбляются в горячего художника. И все бы ничего, однако в ленте также появляется эксцентричная жена главного героя, которая вместо того, чтобы уйти от любимого, присоединяется к роману.

Смотрите трейлер к фильму "Вики Кристина Барселона": видео 18+