Сериалы с эротическими сценами, которые добавят "жару" последним дням лета
Последний уикенд лета – не повод грустить. Поэтому журналисты 24 канала подобрали 4 жарких сериала, которые точно разожгут в вас страсть.
В июле сеть взбудоражил эротический фильм "365 дней". И хоть сюжет нового проекта Netflix вызвал неоднозначную реакцию зрителей, откровенные сцены точно не оставили никого равнодушными. 24 канал подобрал 4 сериала в стиле "365 дней", которые точно добавят "жару" последним дням лета.
Горячее Эротические фильмы с очень откровенными сценами, которые захочется повторить дома: 18+
-
"Фрейд"
Оригинальное название – Freud
Рейтинг IMDb – 6,5
Количество эпизодов – 8
Это не типичный детективный сериал, полный эротических сцен. По сюжету, Зигмунд Фрейд работает над своим методом психотерапии, включающим гипноз. Его подопечнаям – молодая красавица Флер, которая является медиумом. Однако в ходе экспериментов их отношения выходят далеко за рамки науки и находятся на грани безумной страсти. В то же время Фрейд является консультантом местной полиции и помогает раскрывать преступления.
Смотрите трейлер к сериалу "Фрейд": видео
-
"Нормальные люди"
Оригинальное название – Normal People
Рейтинг IMDb – 8,6
Количество эпизодов – 12
Ирландский сериал рассказывает о двух школьниках Мариан и Коннела, у которых в выпускном классе тайный роман. Пара узнает друг друга и не боится экспериментировать в сексе. После разрыва главные герои случайно встречаются в колледже, а их чувства вспыхивают с новой силой.
Смотрите трейлер к фильму "Нормальные люди": видео
А также Фильмы, где у героев секс втроем – видео 18+
-
"Темное желание"
Оригинальное название – Dark Desire
Рейтинг IMDb – 6,4
Количество эпизодов – 19
В центре этого сериала – преподавательница университета Алма. Она отправляется за город, чтобы поймать своего мужа на измене. Однако, сама того не планируя, крутит роман с молодым парнем. Алма убеждена, что это лишь интрижка, но отношения перерастают в одержимость. К тому же, вспыльчивый Дарио становится студентом главной героини.
Смотрите трейлер к сериалу "Темное желание": видео
-
"Маленькие птички"
Оригинальное название – Little Birds
Рейтинг IMDb – 6,1
Количество эпизодов – 6
Сериал расскажет о двух кардинально разных женщинах, которые живут в 1955 году в Танжере. Люси Сэвидж пытается разобраться в собственной сексуальности и готова на различные эксперименты с женихом. В то же время проститутка Чериф вступает в борьбу за свою независимость и беззаботное будущее. Судьбы двух женщин переплетаются. И, согласно с тизером, зрители увидят немало пикантных кадров.
Смотрите трейлер к сериалу "Маленькие птички": видео