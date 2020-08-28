Последний уикенд лета – не повод грустить. Поэтому журналисты 24 канала подобрали 4 жарких сериала, которые точно разожгут в вас страсть.

В июле сеть взбудоражил эротический фильм "365 дней". И хоть сюжет нового проекта Netflix вызвал неоднозначную реакцию зрителей, откровенные сцены точно не оставили никого равнодушными. 24 канал подобрал 4 сериала в стиле "365 дней", которые точно добавят "жару" последним дням лета.

Горячее Эротические фильмы с очень откровенными сценами, которые захочется повторить дома: 18+

"Фрейд"

Оригинальное название – Freud

Рейтинг IMDb – 6,5

Количество эпизодов – 8

Это не типичный детективный сериал, полный эротических сцен. По сюжету, Зигмунд Фрейд работает над своим методом психотерапии, включающим гипноз. Его подопечнаям – молодая красавица Флер, которая является медиумом. Однако в ходе экспериментов их отношения выходят далеко за рамки науки и находятся на грани безумной страсти. В то же время Фрейд является консультантом местной полиции и помогает раскрывать преступления.

Смотрите трейлер к сериалу "Фрейд": видео

"Нормальные люди"

Оригинальное название – Normal People

Рейтинг IMDb – 8,6

Количество эпизодов – 12

Ирландский сериал рассказывает о двух школьниках Мариан и Коннела, у которых в выпускном классе тайный роман. Пара узнает друг друга и не боится экспериментировать в сексе. После разрыва главные герои случайно встречаются в колледже, а их чувства вспыхивают с новой силой.

Смотрите трейлер к фильму "Нормальные люди": видео

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"Темное желание"

Оригинальное название – Dark Desire

Рейтинг IMDb – 6,4

Количество эпизодов – 19

В центре этого сериала – преподавательница университета Алма. Она отправляется за город, чтобы поймать своего мужа на измене. Однако, сама того не планируя, крутит роман с молодым парнем. Алма убеждена, что это лишь интрижка, но отношения перерастают в одержимость. К тому же, вспыльчивый Дарио становится студентом главной героини.

Смотрите трейлер к сериалу "Темное желание": видео

"Маленькие птички"

Оригинальное название – Little Birds

Рейтинг IMDb – 6,1

Количество эпизодов – 6

Сериал расскажет о двух кардинально разных женщинах, которые живут в 1955 году в Танжере. Люси Сэвидж пытается разобраться в собственной сексуальности и готова на различные эксперименты с женихом. В то же время проститутка Чериф вступает в борьбу за свою независимость и беззаботное будущее. Судьбы двух женщин переплетаются. И, согласно с тизером, зрители увидят немало пикантных кадров.

Смотрите трейлер к сериалу "Маленькие птички": видео