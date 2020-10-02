Голливудская актриса Лили Джеймс, которой приписывают роман с Крисом Эвансом, эпатировала в сети. Красотка показала эротический кадр со съемок нового сериала "В погоне за любовью" (The Pursuit of Love).

Откровенное фото актриса разместила на инстаграм-странице, взбудоражив сеть. Перед камерой Лили Джеймс предстала совершенно голой. Актриса была не единственной на эротическом снимке: ванну она принимала с коллегой по ленте Эмили Бичем.

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"Линда и Фанни", – лаконично подписала фото кинозвезда, добавив хэштег сериала "В погоне за любовью".

Уже на другом промо-фото Лили Джеймс и Эмили Бичем позировали в более сдержанных образах. Актрисы предстали перед камерой в ретро-нарядах с мехом и в шляпках.

Что известно о сериале "В погоне за любовью"

По данным журнала Variety, минисериал "В погоне за любовью" – это экранизация романа писательницы Ненис Митфорд. Все события происходят в Европе в 1920-ых годах. В межвоенный период две главные героини Линда Радлетт и Фанни Логан являются неразлучными. Красавицы мечтают о настоящей любви и создании семьи, поэтому и находятся в поисках мужчины мечты.

Их дружба должна пройти немалое испытание, ведь в один момент Фанни хочет иметь стабильную личную жизнь, а вот Линда решает идти на зов своего сердца.

Главные роли, кроме Лили Джеймс и Эмили Бичем, сыграют Эндрю Скотт, Доминик Уэст, Долли Уэллс и другие. Сериал "В погоне за любовью" стал совместным проектом Amazon и BBC. Когда же лента выйдет на экран, пока неизвестно.