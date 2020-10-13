Актриса Лилия Ребрик не боится экспериментировать с образами ради роли, о чем она неоднократно рассказывала. Поэтому кинозвезда с легкостью примеряет соблазнительные наряды и предстает перед камерами обнаженной.

Сексуальное фото Лилии Ребрик

Снимок появился на днях в инстаграме Лилии Ребрик. Актриса призналась поклонникам, что вместо семейного отдыха она провела уикенд на съемочной площадке. И, кажется, зрителей ждет пикантная роль Лилии Ребрик.

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На одном из первых кадров знаменитая украинка позировала в ванной, наполненной мыльной водой. Лилия Ребрик засветила обнаженные ноги, что выглядело очень соблазнительно в кадре.



Лилия Ребрик в ванной / Фото Instagram / @liliia.rebrik

Уже в комментариях актриса рассказала, что такое пикантное фото было сделано на съемочной площадке сериала "С кем поведешься". И обратить внимание поклонников на новый телепроект Лилии Ребрик таки удалось: десятки киноманов с восторгом ожидают выхода первых серий ленты.

Что известно о сериале "С кем поведешься"

Известно, что в центре событий сериала "С кем поведешься" окажется 35-летняя богачка Марина Майорова. Женщина переживает нелегкий период: ее муж решил пойти к молодой любовнице. Чтобы не чувствовать себя одинокой, главная героиня приглашает в свой дом буфетчицу Галю, предлагая новой подруге пожить с ней некоторое время. И с тех пор жизнь Марины наполняется забавными приключениями и романтическими перипетиями.

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Сериал будет состоять из 16 серий. Главные роли в "С кем поведешься" получили актеры: