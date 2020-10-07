Оскароносная актриса Николь Кидман хорошо известна зрителям по чувственным и проникновенным драмам. Однако в фильмографии кинозвезды есть и немало лент с эротическими сценами. Среди них – "С широко закрытыми глазами", где Николь сыграла любимую жену героя Тома Круза.

О съемочном процессе фильма актриса откровенно рассказала в интервью журналу The New York Times. Николь Кидман призналась, что перед тем, как подписать контракт, у нее была беседа с режиссером Стэнли Кубриком. Актриса не отказывалась появляться обнаженной перед камерой. В то же время она хотела просматривать все свои интимные сцены после их съемки, а затем утверждала те, что вошли в окончательную версию фильма.

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"Когда я начала работать со Стэнли Кубриком, он говорил: "Я хочу показать твое обнаженное тело", и я ответила: "Не знаю, будетли так". Поэтому мы пришли к замечательной договоренности: он показывал мне мои обнаженные сцены, прежде чем они попадут в фильм. Тогда я могла чувствовать себя в полной безопасности. Я хотела убедиться, что я не буду стоять там обнаженной в кадре, а все будут смеяться надо мной", – рассказала Николь Кидман.

Интересно, что на съемочной площадке актриса появилась с Томом Крузом, который на время съемок был ее мужем. В фильме "С широко закрытыми глазами" они сыграли супругов, которые исследуют собственный брак на прочность и готовность к экспериментам. Съемки, которые должны длиться всего несколько месяцев, растянулись почти 2 года. И это время Николь Кидман вспоминает только с нежностью и особым трепетом.

Мы любили работать со Стэнли. У нас с Томом было двое детей и мы жили в трейлере на площадке. Готовили спагетти, потому что Стэнли иногда любил есть с нами. Мы работали с гениальным режиссером, узнавали нашу семейную жизнь и наслаждались ею на съемочной площадке, – рассказала Николь Кидман.



Николь Кидман и Том Круз в фильме "С широко закрытыми глазами" / Фото IMDb

Что известно о фильме "С широко закрытыми глазами"

Фильм вышел на большой экран в 1999 году и был одним из самых успешных работ Стэнли Кубрика. По сюжету, у супружеской четы врачей Алисы и Уильяма идеальная жизнь: великолепный дом, карьера и партнер, с которым можно с легкостью посещать все светские события. Но одна вечеринка смогла кардинально изменить все будни пары.

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Алиса призналась Уильяму, что хотела когда-то ему изменить. После такого откровения мужчина не может найти себе места. От знакомого он узнает о тайном обществе, где можно без каких-либо обязательств заниматься любовью с самыми успешными женщинами города. Однако у всего есть своя цена.

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В ленте много эротических сцен. В частности, Николь Кидман неоднократно предстает перед зрителями совершенно голой или в соблазнительном белье. Не менее сексуальным изображен и герой Тома Круза, что можно увидеть на жарких кадрах из фильма "С широко закрытыми глазами".



Том Круз и Николь Кидман / Фото IMDb



Николь Кидман обнажилась в фильме / Фото Moviestape



Эротические кадры Николь Кидман / Фото Vulture