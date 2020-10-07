Оскароносна актриса Ніколь Кідман добре відома глядачам завдяки чуттєвим і проникливим драмам. Однак у фільмографії кінозірки є й чимало стрічок з еротичними сценами. Серед них – "Із широко заплющеними очима", де Ніколь зіграла кохану дружину героя Тома Круза.

Про знімальний процес стрічки актриса відверто розповіла в інтерв'ю журналу The New York Times. Ніколь Кідман зізналась, що перед тим, як підписати контракт, вона мала бесіду з режисером Стенлі Кубриком. Актриса не відмовлялась поставати оголеною перед камерою. Водночас вона хотіла переглядати всі свої інтимні сцени після їх зйомки, а потім затверджувала ті, що увійшли в остаточну версію фільму.

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"Коли я почала працювати зі Стенлі Кубриком, він казав: "Я хочу показати твоє оголене тіло", і я відповіла: "Не знаю, чи так буде". Тож ми прийшли до чудової домовленості: він показував мені мої оголені сцени, перш ніж вони потраплять у фільм. Тоді я могла почуватись у повній безпеці. Я хотіла переконатись, що я не буду стояти там оголеною в кадрі, а всі будуть реготати з мене", – розповіла Ніколь Кідман.

Цікаво, що на знімальному майданчику актриса постала з Томом Крузом, який на час зйомок був її чоловіком. У стрічці "Із широко заплющеними очима" вони зіграли подружжя, яке досліджує власний шлюб на міцність та готовність до експериментів. Зйомки, що мали тривати всього кілька місяців, розтягнулись на майже 2 роки. І цей час Ніколь Кідман згадує тільки з ніжністю та особливим трепетом.

Ми любили працювати зі Стенлі. У нас з Томом було двоє дітей і ми жили в трейлері на майданчику. Готували спагеті, тому що Стенлі іноді любив їсти з нами. Ми працювали з найгеніальнішим режисером, пізнавали наше сімейне життя і насолоджувались ним на знімальному майданчику, – розповіла Ніколь Кідман.



Ніколь Кідман і Том Круз у фільмі "Із широко заплющеними очима" / Фото IMDb

Що відомо про фільм "Із широко заплющеними очима"

Фільм вийшов на великий екран у 1999 році та був одним з найуспішніших робіт Стенлі Кубрика. За сюжетом, подружжя лікарів Аліса і Вільям мають ідеальне життя: чудовий будинок, кар'єру та партнера, з яким можна з легкістю відвідувати всі світські події. Та одна вечірка змогла кардинально змінити всі будні пари.

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Аліса зізналась Вільяму, що хотіла колись його зрадити. Після такого одкровення чоловік не може знайти собі місця. Від знайомого він довідується про таємне товариство, де можна без якихось зобов'язань кохатись із найуспішнішими жінками міста. Однак за все є своя ціна.

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Стрічка має чимало еротичних сцен. Зокрема, Ніколь Кідман неодноразово постає перед глядачами абсолютно голою або у спокусливій білизні. Не менш сексуальним зображений і герой Тома Круза, зо можна побачити на спекотних кадрах із фільму "Із широко заплющеними очима".



Том Круз і Ніколь Кідман / Фото IMDb



Ніколь Кідман оголилась у фільмі / Фото Moviestape



Еротичні кадри Ніколь Кідман / Фото Vulture