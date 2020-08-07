Українська співачка Настя Каменських ніжиться на пляжах Туреччини. Зірка не лише насолоджується морем, а й хизується своєю підтягнутою фігурою у купальнику. Цього разу вона сфотографувалась щойно вийшла з води, тому виглядала артистка надто сексапільно.

Понад тиждень Настя Каменських відпочиває у курортному місті Анталія разом з дівчатами зі свого балету. Танцівниці та співачка не лише засмагають на пляжі й купаються у морі, а й виступають з концертами. Якщо зухвалі сценічні образи зірка може показати й в Україні, то струнка фігура в купальнику виглядає значно сексуальніше на тлі мальовничого узбережжя Туреччини. В інстаграмі Каменських показала нове фото й підкорила аудиторію.

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На кадрі вона позувала на пірсі з видом на Середземне море. Для відпочинку співачка обрала чорний купальник з бахромою на бюстгальтері на зав'язках та високих трусиках. Фото було зроблене одразу після того, як Настя Каменських винирнула з води, тому бікіні та спокусливе тіло були ще мокрими.

Зірку фотографувати знизу, завдяки чому її підтягнуті ніжки здавались ще довшими, а тонка талія спокушала жіночними лініями. На пляжі вона релаксувала в сонцезахисних окулярах і численних лаконічних прикрасах. Виглядала Каменських приголомшливо, що відзначила й багатомільйонна аудиторія лайками й коментарями.