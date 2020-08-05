Українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати уяву фанатів гарячими світлинами в бікіні. Зірка поширила в мережі чергове фото, де за допомогою звабливого бікіні підкреслила пишний бюст.

Настя поширила у своєму фотоблозі в інстаграмі світлину з відпочинку. NK позувала на тлі блакитного моря та насолоджувалася миттю. Зірка вкотре похизувалася спортивною фігурою та засвітила пікантні форми.

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Настя Каменських є справжнім секс-символом українського шоу-бізнесу. Вона не соромиться поставати оголеною чи у мінімальній кількості одягу перед камерами, а концертні вбрання щоразу заводять публіку. Артистка знає, як закцентувати увагу на своїх принадах та вміло робить це.

В останньому дописі, який з'явився на акаунті виконавиці, вона позувала на палубі яхти. Знаменитість постала перед камерою у звабливому купальнику чорного кольору. Бюстгалтер гарно тримав груди Каменських та підкреслив її пишний бюст, а трусики з високою посадкою продемонстрували струнку талію і довгі ноги зірки. Артистка багато уваги приділяє вдосконаленню тіла і показує приголомлшиві результати щоденної праці на кожній світлині. Кучеряве волосся NK гарно майоріло на вітрі, а на її обличчі сяяла натуральна врода.

"Живу своїм найкращим життям", – написала у дописі Настя. На її обличчі видно усмішку, Каменських щаслива, адже кожен день – неповторний і треба насолоджуватися ним сповна.



​Настя Каменських у чорному купальнику / Instagram / @kamenskux