Украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить воображение фанатов горячими фотографиями в бикини. Звезда выложила в сети очередное фото, где с помощью обольстительного бикини подчеркнула пышный бюст.

Настя выложила в своем фотоблоге в инстаграме фотографию с отдыха. NK позировала на фоне голубого моря и наслаждалась моментом. Звезда раз похвасталась спортивной фигурой и засветила пикантные формы.

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Настя Каменских является настоящим секс-символом украинского шоу-бизнеса. Она не стесняется появляться обнаженной или в минимальном количестве одежды перед камерами, а концертные наряды каждый раз заводят публику. Артистка знает, как акцентировать внимание на своих преимуществах и умело делает это.

В последнем посте, который появился на аккаунте исполнительницы, она позировала на палубе яхты. Знаменитость предстала перед камерой в обольстительном купальнике черного цвета. Бюстгальтер хорошо держал грудь Каменских и подчеркнул ее пышный бюст, а трусики с высокой посадкой продемонстрировали стройную талию и длинные ноги звезды. Артистка много внимания уделяет совершенствованию тела и показывает потрясающие результаты ежедневного труда на каждой фотографии. Вьющиеся волосы NK развевались на ветру, а на ее лице сияла натуральная красота.

"Живу своей лучшей жизнью", – написала в заметке Настя. На ее лице видно улыбку, Каменских счастлива, ведь каждый день – неповторимый и надо наслаждаться им сполна.



Настя Каменских в черном купальнике / Instagram / @kamenskux