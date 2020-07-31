Украинская звезда Настя Каменских продолжает будоражить сеть эротическими фотографиями из жаркой Турции. Туда певица отправилась на гастроли, однако не упускает случая и отдыхает на побережье Средиземного моря, щеголяя соблазнительной фигурой в откровенных бикини.

NK обнародует горячие фотографии на личной странице в инстаграме. Она активно развивает свой аккаунт, на который уже подписалось более 5 миллионов пользователей сети. Очередной пост вызвал настоящий резонанс, ведь всего за несколько часов его лайкнули 100 тысяч раз.

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Настя позировала в сексуальном купальнике черного цвета. Наряд красиво подчеркнул ее пикантные формы. Каменских появилась в кадре мокрой и показала, как обливает себя водой. Волосы было убраны назад, а на теле присутствует легкий загар. Также внимание привлекает то, что исполнительница изображена без косметики на лице. Она не стесняется публиковать фото без макияжа, ведь натуральная красота Насти – безупречна. Это результат ежедневной работы над собой и ухода.



Мокрая Настя Каменских / Instagram / @kamenskux



Настя Каменских в черном купальнике / Instagram / @kamenskux

Поклонники неоднократно спрашивали у любимицы секрет стройности и красоты. Стоит отметить, что потрясающего результата Каменских удалось достичь благодаря регулярным занятиям спортом и правильному питанию. NK следит за собой и даже на отдыхе ни один ее день не остается без утренней пробежки. Она следит за своим рационом и исключает вредную пищу. Особое внимание уделяет сезонным овощам и фруктам. В целом этот комплекс способствует не только формированию соблазнительной фигуры и аппетитных форм, но и красоте кожи и ее здоровому виду.