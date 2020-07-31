Українська зірка Настя Каменських продовжує розбурхувати мережу еротичними світлинами із спекотної Туреччини. Туди співачка відправилася на гастролі, проте не втрачає нагоди і відпочиває на узбережжі Середземного моря, хизуючись спокусливою фігурою у відвертих бікіні.

NK оприлюднює гарячі фотографії на особистій сторінці в інстаграмі. Вона активно розвиває свій акаунт, на який вже підписалося понад 5 мільйонів користувачів мережі. Черговий допис викликав справжій резонанс, адже всього за декілька годин його вподобали 100 тисяч разів.

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Настя позувала у сексуальному купальнику чорного кольору. Вбрання гарно підкреслило її пікантні форми. Каменських постала в кадрі мокрою і показала, як обливає себе водою. Волосся було забране назад, а на тілі присутня легка засмага. Також увагу привертає те, що виконавиця зображена без косметики на обличчі. Вона не соромиться оприлюднювати фото без макіяжу, адже натуральна врода Насті – бездоганна. Це результат щоденної праці над собою та догляду.



Мокра Настя Каменських / Instagram / @kamenskux



Настя Каменських у чорному купальнику / Instagram / @kamenskux

Шанувальники неодноразово запитували улюбленицю секрет стрункості та краси. Варто зазначити, що приголомшливого результату Каменських вдалося досягнути завдяки регулярним заняттям спортом та правильному харчуванню. NK стежить за собою і навіть на відпочинку жоден її день не залишається без ранкової пробіжки. Вона слідкує за свохм раціоном і виключає шкідливу їжу. Особливу увагу приділяє сезонним овочам та фруктам. Загалом цей комплекс сприяє не лише формуванню спокусливої фігури та апетитних форм, а й красі шкіри та її здоровому вигляду.