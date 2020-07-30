Популярна українська співачка Настя Каменських після декількох місяців перебування на самоізоляції все-таки наважилася на мандрівку за кордон. Артистка вирушила до Туреччини на гастролі, проте вже встигла насолодитися відпочинком на узбережжі Середземного моря. Не забула похизуватися стрункою фігурою у відвертих купальниках.

В Анталії зірка поселилася у розкішному готелі. Там вона знімає сексуальні ролики, якими заводить мережу. Переглянути гарячі відео можна на особистій інстаграм-сторінці знаменитості.

Читайте також У білому бікіні та масивних кросівках: Настя Каменських завела мережу зухвалим образом – фото

NK є прихильницею пікантних публікацій. Вона, не соромлячись, оголює своє тіло перед понад 5-мільйонною аудиторією підписників. Оскільки за її акаунтом стежать не лише українські, а й іноземні користувачі, то еротичні дописи сприяють залученню нових фоловерів.

Чергове спекотне відео Настя зняла у фешенебельній ванній кімнаті. Вона постала перед камерою у відвертому бікіні, верх якого підкреслив пишні груди, а низ зробив акцент на стрункій талії та пружних сідницях. У такому вбранні зірка сексуально рухається під новий трек гурту Mozgi Chica Bamboni.

Я буваю різною. Але сьогодні я Сhica bamboni, а яка chica ти?

– написала в публікації NK.

Навіть на відпочинку та гастролях знаменитість не забуває про заняття спортом та вдосконалення свого тіла. Кожен день вона розпочинає з ранкової пробіжки. Також не нехтує харчуванням і споживає лише здорову їжу. У цій публікації співачка вкотре продемонструвала розкішну струнку фігуру.

Шанувальники не залишили без уваги запальні танці Каменських та висловили компліменти щодо її форм: "Справжня секс-бомба!", "Розкішне тіло", "Прекрасна!".