Знаменита співачка Настя Каменських відправилася на гастролі в Туреччину. Проте зірка вирішила не втрачати можливості насолодитися сонячними днями та вміло поєднує відпочинок і роботу на узбережжі Середземного моря. А також демонструє зухвалі вбрання, хизуючись фігурою.

NK після тривалої концертної паузи через пандемію коронавірусу повертається до гастролей. Днями вона відправилася в спекотну Анталію, де радує своєю музикою жителів одного із фешенебельних готельних комплексів. Також на території готелю вона робить гарячі світлини, які поширює на особистому інстаграм-профілі.

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На черговій серії фото виконавиця зображена, лежачи на гамаку на тлі мальовничої природи. Вона одягнула спокусливе біле бікіні, що гарно підкреслило пікантні форми. Зауважимо, що навіть під час відпочинку Настя не забуває слідкувати за собою та вдосконалювати тіло. Щоранку вона влаштовує пробіжки, правильно харчується та не забуває про перебування на свіжому повітрі протягом достатньої кількості часу.

Звабливий look Каменських поєднала із масивними кросівками білого кольору, що актуальні в цьому сезоні. Волосся вона вклала у звичні кучері, а на обличчя не наносила косметику. Зірка постала перед камерою, демонструючи натуральну красу, та приймала сонячні ванни.

"Літо – час сісти та розлабитися", – написала в публікації знаменитість.



Зухвала Настя Каменських / Instagram / @kamenskux



NK у білому бікіні та масивних кросівках / Instagram / @kamenskux