Знаменитая певица Настя Каменских отправилась на гастроли в Турцию. Однако звезда решила не упускать возможности насладиться солнечными днями и умело совмещает отдых и работу на побережье Средиземного моря. А также демонстрирует дерзкие наряды, щеголяя фигурой.

NK после длительной концертной паузы из-за пандемии коронавируса возвращается к гастролям. На днях она отправилась в жаркую Анталию, где радует своей музыкой жителей одного из фешенебельных гостиничных комплексов. Также на территории отеля она делает горячие фотографии, которые распространяет на личном инстаграм-профиле.

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На очередной серии фото исполнительница изображена, лежа на гамаке на фоне живописной природы. Она надела соблазнительное белое бикини, что хорошо подчеркнуло пикантные формы. Заметим, что даже во время отдыха Настя не забывает следить за собой и совершенствовать тело. Каждое утро она устраивает пробежки, правильно питается и не забывает о пребывании на свежем воздухе в течение достаточного количества времени.

Обольстительный look Каменских соединила с массивными кроссовками белого цвета, актуальные в этом сезоне. Волосы она уложила в привычные локоны, а на лице не наносила косметику. Звезда предстала перед камерой, демонстрируя натуральную красоту, и принимала солнечные ванны.

"Лето – время сесть и розлабитися", – написала в публикации знаменитость.



Дерзкая Настя Каменских / Instagram / @kamenskux



NK в белом бикини и массивных кроссовках / Instagram / @kamenskux