Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, отправилась на гастроли в солнечную Турцию. Там звезда не только работает, но и отдыхает на берегу моря. Такая поездка стала первым путешествием за границу после объявления карантина.

Настя Каменских поселилась в одном из фешенебельных курортов Анталии. Именно там она пела для туристов и дарила им свою зажигательную музыку. До начала пандемии коронавируса путешествия были неотъемлемой частью жизни знаменитости. Поэтому она наслаждается первым перелетом в современных реалиях и делает яркие фотографии на побережье Средиземного моря. Очередное фото опубликовала на личной инстаграм-странице.

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Каменских весело позировала на красивом газоне рядом с экзотическим растением. Она радуется каждой минуте, что проводит в Турции, ведь путешествий на карантине ей очень не хватало.

На эффектном кадре артистка изображена в стильном летнем костюме бежевого цвета. Он состоял из короткого топа и шорт. Наряд пошит из легкой ткани, которая хорошо подошла для жаркого дня. Такой look также подчеркнул стройную и соблазнительную фигуру Насти, ведь даже на отдыхе она активно занимается спортом и совершенствует свое тело.

Аутфит звезда соединила с массивными белыми кроссовками. Волосы NK уложила в привычные локоны, а на лице сделала легкий макияж, подчеркнув натуральную красоту. Лучики солнца, присутствующие на фотографии, придали ей особой, нежной атмосферы.



Настя Каменских в Турции / Instagram / @kamenskux