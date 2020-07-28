Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, відправилася на гастролі у сонячну Туреччину. Там зірка не лише працює, а й відпочиває на березі моря. Така поїздка стала першою мандрівкою за кордон після оголошення карантину.

Настя Каменських оселилася в одному із фешенебельних курортів Анталії. Саме там вона співала для туристів та дарувала їм свою запальну музику. До початку пандемії коронавірусу подорожі були невід'ємною частиною життя знаменитості. Тому вона насолоджується першим перельотом у сучасних реаліях і робить яскраві світлини на узбережжі Середземного моря. Чергове фото опублікувала на особистій інстаграм-сторінці.

Читайте також У пікантному купальнику: Настя Каменських показала, як відпочиває в Туреччині – фото

Каменських весело позувала на красивому газоні поруч із екзотичною рослиною. Вона радіє кожній хвилині, що проводить у Туреччині, адже мандрівок на карантині їй дуже бракувало.

На ефектному кадрі артистка зображена у стильному літньому костюмі бежевого кольору. Він складався із короткого топу та шортів. Вбрання пошите із легкої тканини, що гарно підійшла для спекотного дня. Такий look також підкреслив струнку та спокусливу фігуру Насті, адже навіть на відпочинку вона активно займається спортом та вдосконалює своє тіло.

Аутфіт зірка поєднала із масивними білими кросівками. Волосся NK вклала у звичні локони, а на обличчі зробила легкий макіяж, підкресливши натуральну вроду. Промінчики сонця, що присутні на світлині, додали їй особливої, ніжної атмосфери.



Настя Каменських в Туреччині / Instagram / @kamenskux