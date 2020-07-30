Популярная украинская певица Настя Каменских после нескольких месяцев пребывания на самоизоляции все-таки решилась на путешествие за границу. Артистка отправилась в Турцию на гастроли, однако уже успела насладиться отдыхом на побережье Средиземного моря. Не забыла похвастаться стройной фигурой в откровенных купальниках.

В Анталии звезда поселилась в роскошном отеле. Там она снимает сексуальные ролики, которыми заводит сеть. Посмотреть горячие видео можно на личной инстаграм-странице знаменитости.

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NK является поклонницей пикантных публикаций. Она, не стесняясь, обнажает свое тело перед более чем 5-миллионной аудиторией подписчиков. Поскольку за ее аккаунтом следят не только украинские, но и иностранные пользователи, то эротические сообщения способствуют привлечению новых фолловеров.

Очередное жаркое видео Настя сняла в фешенебельной ванной комнате. Она предстала перед камерой в откровенном бикини, верх которого подчеркнул пышную грудь, а низ сделал акцент на стройной талии и упругих ягодицах. В таком наряде звезда сексуально двигается под новый трек группы Mozgi Chica Bamboni.

Я бываю разной. Но сегодня я Сһіса bamboni, а какая chica ты?

– написала в публикации NK.

Даже на отдыхе и гастролях знаменитость не забывает о занятиях спортом и совершенствовании своего тела. Каждый день она начинает с утренней пробежки. Также не пренебрегает питанием и потребляет только здоровую пищу. В этой публикации певица в очередной раз продемонстрировала роскошную стройную фигуру.

Поклонники не оставили без внимания зажигательные танцы Каменских и высказали комплименты относительно ее форм: "Настоящая секс-бомба!", "Роскошное тело", "Прекрасная!".