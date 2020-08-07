Украинская певица Настя Каменских нежится на пляжах Турции. Звезда не только наслаждается морем, но и хвастается своей подтянутой фигурой в купальнике. На этот раз она сфотографировалась только что выйдя из воды, поэтому выглядела артистка очень сексапильно.

Больше недели Настя Каменских отдыхает в курортном городе Анталия вместе с девушками из своего балета. Танцовщицы и певица не только загорают на пляже и купаются в море, но и выступают с концертами. Если дерзкие сценические образы звезда может показать и в Украине, то стройная фигура в купальнике выглядит гораздо сексуальнее на фоне живописного побережья Турции. В инстаграме Каменских показала новое фото и покорила аудиторию.

К теме Настя Каменских похвасталась пышным бюстом в черном бикини: пикантное фото

На кадре она позировала на пирсе с видом на Средиземное море. Для отдыха певица выбрала черный купальник с бахромой с бюстгальтером на завязках и высокими трусиками. Фото было сделано сразу после того, как Настя Каменских вынырнула из воды, поэтому бикини и соблазнительное тело были еще мокрыми.

Звезду сфотографировали снизу, благодаря чему ее подтянутые ножки казались еще длиннее, а тонкая талия соблазняла женственными линиями. На пляже она релаксировала в солнцезащитных очках и многочисленных лаконичных украшениях. Выглядела Каменских потрясающе, что отметила и многомиллионная аудитория лайками и комментариями.