Останнім часом у сферах краси відновлюються тренди та стиль 90-х чи перших років 2000-х. Серед них – коричневі, шоколадні та кавові відтінки.

Новий тренд – коричнева туш

Відродження здобув й особливий засіб декоративної косметики – коричнева туш. З її допомогою можна отримати більш густі, трохи насиченіші та товсті вії, що водночас не впадатимуть в око іншим. Не потрібно наносити багато шарів, – так ваше око лиш стане павукоподібним, що небажано для натурального макіяжу.

Коричнева туш у шоколадних відтінках – чудове доповнення повсякденного та природнього мейкапу. Обирайте таку щіточку, що працюватиме саме на ваших віях, однак найкращою вважають пухнасту кисть у формі пісочного годинника. Будьте обережними з відтінком: надавайте перевагу теплим кольорам, що нагадуватимуть какао.



Як діє коричнева туш / Скриншот з відео

Туш у такому кольорі ще й гарний вибір для дівчат зі світлим волоссям, для яких чорна туш здається надто різкою та насиченою.

Особливим фаворитом у мережі стала туш Better Than Sex Mascara від бренду Too Faced. Вона розлетілась у соціальних мережах як один з найкращих засобів цього типу. Відео з коричневою тушшю збирають мільйони переглядів та вподобань.

У коментарях поціновувачі макіяжів теж захоплюються тушшю у коричневих відтінках: