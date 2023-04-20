На модних подіумах у Нью-Йорку, Парижі, Лондоні й інших містах стали помітними актуальні та модні тенденції у зачісках та стрижках, що стали трендами весни 2023. Це відродження стилю 2000-х та новий погляд на класику – дивіться далі усі тенденції у hair-styles.

Дивіться також Весняний манікюр 2023: 12 неймовірних ідей від українських майстринь

Боб довжиною до підборіддя

Коротку стрижку вже повторили Гейлі Бібер та Дженна Ортега. Це зручна стрижка, яку легко вкласти та яка має стильний вигляд.



Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму

Мокре волосся

Стиль вологого волосся – неповторна класика. Мало не всі моделі на подіумі показу Вікторії Бекхем мали саме таку укладку. Вона може мати вишуканий або більш повсякденний вигляд. До речі, найкраще поєднання – вологе волосся й червона помада.



Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Проділ набік

Драматичний та різкий проділ має відкинути волосся на один бік, також воно може злегка звисати над обличчям. Стилісти практикують поєднання цього тренду з ефектом вологого волосся. Не обов'язково залишати волосся розпущеним: можна заплести кіски.



Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму

Y2K

Стиль початку 2000-х знову у тренді. Це, знову ж таки, проділи набік, чубчики та зачіски, що донедавна здавались кумедними й навіювали ностальгію шкільних дискотек.



Тренди зачісок 2023 / Фото Vogue

Зачіски на випускний

У тренди весни 2023 потрапили зачіски, які найчастіше можна побачити на шкільних випускних. Це пишні та високі пучки та чубчик на бік (за бажанням).



Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

Зв'язати все

У цю пору популярно не тільки збирати волосся у пучки чи хвости, але й косички. Тут можна експериментувати та створювати своє: робити низький хвіст, додавати стрічки у коси, обмотувати пучки нитками.



Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Узголів'я

Цей тренд передбачає трохи скуйовджене, розпушене, трохи приплюснуте до опущеної голови волосся. Це оригінальний спосіб підкреслити повсякденну укладку та не соромитися природності.



Тренди зачісок 2023 / Фото з інстаграму