В последнее время в сфере красоты возобновляются тренды и стиль 90-х или первых лет 2000-х. Среди них – коричневые, шоколадные и кофейные оттенки.
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Новый тренд – коричневая тушь
Возрождение получило и особое средство декоративной косметики – коричневая тушь. С ее помощью можно получить более густые, немного насыщенные и толстые ресницы, которые в то же время не будут бросаться в глаза другим. Не нужно наносить много слоев – так ваш глаз только станет паукообразным, что нежелательно для натурального макияжа.
Коричневая тушь в шоколадных оттенках – прекрасное дополнение обыденного и естественного макияжа. Выбирайте такую щеточку, которая будет работать именно на ваших ресницах, однако лучшей считают пушистую кисть в форме песочных часов. Будьте осторожны с оттенком: отдавайте предпочтение теплым цветам, напоминающим какао.
Как действует коричневая тушь / Скриншот с видео
Тушь в таком цвете еще и хороший выбор для девушек со светлыми волосами, для которых черная тушь кажется слишком резкой и насыщенной.
Особым фаворитом в сети стала тушь Better Than Sex Mascara от бренда Too Faced. Она разлетелась в социальных сетях как одно из лучших средств этого типа. Видео с коричневой тушью собирают миллионы просмотров и предпочтений.
Коричневая тушь заполонила тикток: видео
В комментариях ценители макияжей тоже восхищаются тушью в коричневых оттенках:
- "Коричневая тушь – это для избранных";
- "Обожаю эту тушь, особенно нанося один слой. Имеет естественный вид";
- "Люблю коричневую тушь, буду пользоваться ею до конца жизни".