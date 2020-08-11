Сексуальна аргентинка Джорджина Родрігес, яка вже кілька років перебуває у стосунках з найвідомішим футболістом у світі – Кріштіану Роналду, вирішила розбурхати мережу еротичним фото. Зірка соцмереж продемонструвала пишне декольте своїм прихильникам, а коханий, схоже, був цьому зовсім не проти.

Відверте фото 26-річна дівчина опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, за якою слідкують майже 20 мільйонів підписників. Кохана футболіста одягнула оливковий топ на бретелях з великою зоною декольте та стильну панаму. Її шию прикрашали золотий та срібні ланцюжки, у вухах були золотисті кільця, а на руці – діамантовий браслет.

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Волосся Джорджини було вологим, тому, ймовірно, перед фотографуванням вона плавала у бірюзовій воді на березі італійського міста Портофіно. Окрім гарячого селфі, зірка залишила у своєму інстаграмі ще декілька фотографій з відпочинку на розкішній яхті.

Разом з нею відпочиває вся її сім'я: коханий Кріштіану Роналду, діти – Кріштіану Роналду-молодший, Алана Мартіна дос Сантос, Єва Марія Дос Сантос і Матео Роналду. До слова, всі діти футболіста, окрім Алани, яку народила Джорджина, з'явились на світ від сурогатних матерів.