Сексуальная аргентинка Джорджина Родригес, которая уже несколько лет находится в отношениях с самым известным футболистом в мире – Криштиану Роналду, решила взбудоражить сеть эротическим фото. Звезда соцсетей продемонстрировала пышное декольте своим поклонникам, а любимый, похоже, был этому совсем не против.

Откровенное фото 26-летняя девушка опубликовала на своей инстаграм-странице, за которой следят почти 20 миллионов подписчиков. Возлюбленная футболиста надела оливковый топ на бретелях с большой зоной декольте и стильную панаму. Ее шею украшали золотые и серебряные цепочки, в ушах были золотистые кольца, а на руке – бриллиантовый браслет.

Горячо С обнаженной грудью: Деми Роуз в комбинезоне без белья завела сеть – фото 18+

Волосы Джорджины были влажными, поэтому, вероятно, перед фотографированием она плавала в бирюзовой воде на берегу итальянского города Портофино. Кроме горячего селфи, звезда выложила в своем инстаграме еще несколько фотографий с отдыха на роскошной яхте.

Вместе с ней отдыхает вся ее семья: любимый Криштиану Роналду, дети – Криштиану Роналду-младший, Алана Мартина дос Сантос, Эва Мария дос Сантос и Матео Роналду. К слову, все дети футболиста, кроме Аланы, которую родила Джорджина, появились на свет от суррогатных матерей.