Китайський Новий рік ще перекладають як "Місячний Новий рік" та "Свято Весни". Більше про історію та традиції цього дня розповість 24 Канал.

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Китайський Новий рік: історія свята

За легендою, колись напередодні Нового року до китайців прилітало чудовисько, на ім'я Нянь. Звір мешкав глибоко у морі, а коли виходив до людей, то завдавав великої шкоди. Зокрема, Нянь вбивав жителів різних міст та сіл, їв домашню худобу та продукти. Люди дуже боялися чудовиська, тому шукали порятунку у горах.

Якось один дідусь сказав, що позбудеться страшного звіра. Чоловік запалив у своїй оселі вогонь, а двері пофарбував у червоний колір. Завдяки такій ідеї, стало відомо, що Нянь боїться гучних звуків, червоного кольору та вогню.

Китайський Новий рік: традиції святкування

Тому тепер, за традицією, китайський народ напередодні Нового року наклеює на двері таблички червоного кольору, запалює у будинках свічки та святкує цей день якомога гучніше. Часто люди не лягають спати аж до ранку.

Зазвичай свято триває 15 днів, а китайці ретельно до нього готуються. Зокрема, вони прибирають у хатах та очищають свої думки від поганих спогадів і негативу. Також люди задобрюють Цзяован – божество, яке вважається покровителем сім'ї. Для цього потрібно купити його статуетку та поставити її вдома біля різних солодощів.

Святкування Нового року в Китаї / Фото СТБ

Також напередодні Китайського Нового року важливо прикрасити будинок яскравими гірляндами та піти до могил рідних. На саме свято відбувається богослужіння. Крім того, китайці обов'язково накривають великий стіл, за яким збирається вся сім'я, запускають феєрверки, розважаються та запалюють палички з бамбука. Адже вважається, що вони приносять щастя й удачу.