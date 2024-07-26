У давні часи також вважалося, що у свято варто зірвати колоски жита і закласти їх за пояс. Це потрібно було зробити людям, які мали проблеми зі спиною, адже тоді переставало боліти, пише LifeStyle 24.
Важливо Календар релігійних свят на липень 2024 року: що відзначатимуть українці
День пам'яті святого мученика Єрмолая
Єрмолай – священник, який служив в Никодимії. У ті часи відбувалися переслідування за християнами, адже державами керували язичники. Він разом з іншими мучениками переховувався, аби таємно розповідати людям про віру в Бога. Згодом святий відмовився поклонятися ідолам, тому чоловіка стратили.
Що не можна робити
- Не можна сваритися та лихословити, інакше накличете проблеми.
- Жінкам не варто працювати, зокрема шити, вишивати та в'язати.
- Заборонено відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.
- Не рекомендується позичати комусь будь-які інструменти, бо відлякаєте добробут.
Народні прикмети
- Якщо буде багато мух, то готуйтеся до дощових днів.
- Якщо почуєте зозулю, то осінь прийде ще не скоро.
- Захід сонця багряного кольору – до затяжних дощів.
- Якщо побачите, що липа жовтіє, то осінь буде ранньою.
Що ще відзначають
Щороку на останню п'ятницю липня припадає професійне свято – День системного адміністратора. Його запровадив американець Тед Кекатос, який працював у цій сфері.
Також сьогодні відзначається День парашутиста. Таке професійне свято існує з 1930 року. Вважається, що ескізи парашута у 1485 році створив Леонардо да Вінчі, однак це було доведено лише у 2000 році.