У липні християни святкуватимуть такі великі церковні свята: Собор святого архангела Гавриїла й Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Коли будуть ці та інші свята, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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Календар церковних свят на липень 2024

1 липня – святих чудотворців і безсрібників Косми й Дам’яна.

2 липня – Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні.

3 липня – святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського.

4 липня – Пресвятої Євхаристії (На неділю); святого Андрія, архієпископа Критського; святої преподобної Марти.

5 липня – святого преподобного Атанасія Атонського.

6 липня – святого преподобного Сисоя Великого.

7 липня – Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Томи й Акакія.

8 липня – святого великомученика Прокопія.

9 липня – святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

10 липня – святого преподобного Антонія Печерського.

11 липня – святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської; святої священномучениці Євфимії.

12 липня – Христа чоловіколюбця (На неділю); святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михаїла Малеїна.

13 липня – Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Саваїта; Собор святого архангела Гавриїла.

14 липня – Отців шести соборів; святого апостола Акили.

15 липня – святого рівноапостольного великого князя Володимира.

16 липня – святого священномученика Атеногена та 10 його учнів.

17 липня – святої великомучениці Марини.

18 липня – святих мучеників Якинта й Еміліяна.

19 липня – святої преподобної Мокрини, сестри святого Василія Великого; святого пророка Дія.

20 липня – святого славного пророка Іллі (на неділю).

21 липня – Всіх святих українського народу; святих преподобних Симеона й Івана; святого пророка Єзекіїла.

22 липня – святої рівноапостольної Марії Магдалини.

23 липня – святих мучеників Трохима, Теофіла та ін..

24 липня – святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини.

25 липня – Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

26 липня – святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви.

27 липня – святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента.

28 липня – святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена.

29 липня – святого мученика Калинника.

30 липня – святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та ін..

31 липня – святого праведного Євдокима.