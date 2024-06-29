В июле христиане будут праздновать такие большие церковные праздники: Собор святого архангела Гавриила и Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Когда будут эти и другие праздники, узнавайте в материале LifeStyle 24.
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Календарь церковных праздников на июль 2024 года
1 июля – святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана.
2 июля – Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
3 июля – святого мученика Якинта; святого Анатолия, патриарха Царьградского.
4 июля – Пресвятой Евхаристии (на воскресенье); святого Андрея, архиепископа Критского; святой преподобной Марты.
5 июля – святого преподобного Афанасия Афонского.
6 июля – святого преподобного Сисоя Великого.
7 июля – Матери Божией Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия.
8 июля – святого великомученика Прокопия.
9 июля – святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
10 июля – святого преподобного Антония Печерского.
11 июля – святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской; святой священномученицы Евфимии.
12 июля – Христа человеколюбца (На воскресенье); святых мучеников Прокла и Илария; святого преподобного Михаила Малеина.
13 июля – Сострадание Пресвятой Богородицы; святого преподобного Стефана Саваита; Собор святого архангела Гавриила.
14 июля – Отцов шести соборов; святого апостола Акилы.
15 июля – святого равноапостольного великого князя Владимира.
16 июля – святого священномученика Афеногена и 10 его учеников.
17 июля – святой великомученицы Марины.
18 июля – святых мучеников Никинта и Эмилияна.
19 июля – святой преподобной Мокрины, сестры святого Василия Великого; святого пророка Дея.
20 июля – святого славного пророка Илии (на воскресенье).
21 июля – Всех святых украинского народа; святых преподобных Симеона и Иоанна; святого пророка Иезекииля.
22 июля – святой равноапостольной Марии Магдалины.
23 июля – святых мучеников Трофима, Теофила и др.
24 июля – святых мучеников Бориса и Глеба; святой великомученицы Кристины.
25 июля – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.
26 июля – святого мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы.
27 июля – святого великомученика Пантелеймона, врача; святого Климента.
28 июля – святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.
29 июля – святого мученика Калинника.
30 июля – святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и др.
31 июля – святого праведного Евдокима.