В июле христиане будут праздновать такие большие церковные праздники: Собор святого архангела Гавриила и Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Когда будут эти и другие праздники, узнавайте в материале LifeStyle 24.

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Календарь церковных праздников на июль 2024 года

1 июля – святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана.

2 июля – Возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

3 июля – святого мученика Якинта; святого Анатолия, патриарха Царьградского.

4 июля – Пресвятой Евхаристии (на воскресенье); святого Андрея, архиепископа Критского; святой преподобной Марты.

5 июля – святого преподобного Афанасия Афонского.

6 июля – святого преподобного Сисоя Великого.

7 июля – Матери Божией Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия.

8 июля – святого великомученика Прокопия.

9 июля – святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

10 июля – святого преподобного Антония Печерского.

11 июля – святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской; святой священномученицы Евфимии.

12 июля – Христа человеколюбца (На воскресенье); святых мучеников Прокла и Илария; святого преподобного Михаила Малеина.

13 июля – Сострадание Пресвятой Богородицы; святого преподобного Стефана Саваита; Собор святого архангела Гавриила.

14 июля – Отцов шести соборов; святого апостола Акилы.

15 июля – святого равноапостольного великого князя Владимира.

16 июля – святого священномученика Афеногена и 10 его учеников.

17 июля – святой великомученицы Марины.

18 июля – святых мучеников Никинта и Эмилияна.

19 июля – святой преподобной Мокрины, сестры святого Василия Великого; святого пророка Дея.

20 июля – святого славного пророка Илии (на воскресенье).

21 июля – Всех святых украинского народа; святых преподобных Симеона и Иоанна; святого пророка Иезекииля.

22 июля – святой равноапостольной Марии Магдалины.

23 июля – святых мучеников Трофима, Теофила и др.

24 июля – святых мучеников Бориса и Глеба; святой великомученицы Кристины.

25 июля – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

26 июля – святого мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы.

27 июля – святого великомученика Пантелеймона, врача; святого Климента.

28 июля – святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

29 июля – святого мученика Калинника.

30 июля – святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и др.

31 июля – святого праведного Евдокима.