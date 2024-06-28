Во второй месяц лета также будет отмечаться День Украинской Государственности. Однако дополнительный выходной отменен, в связи с действием военного положения. В этом году праздник приходится на понедельник, отмечает LifeStyle 24.

Актуально Какие праздники украинцы будут отмечать в июне 2024 года: будут ли дополнительные выходные

В июле украинцы будут работать 23 дня: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 и 31 числа; и будут отдыхать 8 дней – в субботу и воскресенье: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 числа.

Календарь праздников на июль 2024

1 июля – День архитектуры Украины, День государственного регистратора, День следователя.

2 июля – День налоговика Украины.

4 июля – День судебного эксперта.

6 июля – День войск ПВО Вооруженных Сил Украины.

7 июля – День Военно-морских Сил Украины, День работника природно-заповедного дела.

11 июля – Всемирный день народонаселения.

12 июля – Всемирный день бортпроводника.

14 июля – День рыбака.

15 июля – День Украинской Государственности.

16 июля – День бухгалтера.

18 июля – Международный день Нельсона Манделы.

21 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

26 июля – День системного администратора.

28 июля – День флота Украины, День работников торговли, Международный день борьбы с вирусными гепатитами.

30 июля – 3 августа – Курбан-байрам.