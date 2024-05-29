В первый месяц лета люди будут работать 20 дней – 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 июня, а отдыхать будут 10 дней – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 июня, пишет LifeStyle 24.

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Календарь праздников на июнь 2024 года

1 июня – День защиты детей.

2 июня – День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности.

4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии; День хозяйственных судов.

5 июня – Всемирный день окружающей среды.

6 июня – День журналиста.

8 июня – Всемирный день океанов.

9 июня – Международный день друзей; День работников легкой промышленности.

12 июня – День работников фондового рынка.

14 июня – Всемирный день донора.

16 июня – День медицинского работника.

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

18 июня – День участкового инспектора полиции.

19 июня – День фермера.

20 июня – Всемирный день беженцев.

22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

23 июня – День государственной службы ООН; День государственной службы Украины.

25 июня – Международный день моряка; День таможенника Украины.

26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток; Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;

28 июня – День Конституции Украины.