У перший місяць літа люди працюватимуть 20 днів – 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 червня, а відпочиватимуть 10 днів – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 червня, пише LifeStyle 24.

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Календар свят на червень 2024

1 червня – День захисту дітей.

2 червня – День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості.

4 червня – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії; День господарських судів.

5 червня – Всесвітній день довкілля.

6 червня – День журналіста.

8 червня – Всесвітній день океанів.

9 червня – Міжнародний день друзів; День працівників легкої промисловості.

12 червня – День працівників фондового ринку.

14 червня – Всесвітній день донора.

16 червня – День медичного працівника.

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.

18 червня – День дільничного інспектора поліції.

19 червня – День фермера.

20 червня – Всесвітній день біженців.

22 червня – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

23 червня – День державної служби ООН; День державної служби України.

25 червня – Міжнародний день моряка; День митника України.

26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками і їхнього незаконного обігу;

28 червня – День Конституції України.