У перший місяць літа люди працюватимуть 20 днів – 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 червня, а відпочиватимуть 10 днів – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 червня, пише LifeStyle 24.
Читайте також Міжнародні та професійні свята у травні 2024: скільки буде вихідних та робочих днів
Календар свят на червень 2024
1 червня – День захисту дітей.
2 червня – День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості.
4 червня – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії; День господарських судів.
5 червня – Всесвітній день довкілля.
6 червня – День журналіста.
8 червня – Всесвітній день океанів.
9 червня – Міжнародний день друзів; День працівників легкої промисловості.
12 червня – День працівників фондового ринку.
14 червня – Всесвітній день донора.
16 червня – День медичного працівника.
17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.
18 червня – День дільничного інспектора поліції.
19 червня – День фермера.
20 червня – Всесвітній день біженців.
22 червня – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні.
23 червня – День державної служби ООН; День державної служби України.
25 червня – Міжнародний день моряка; День митника України.
26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками і їхнього незаконного обігу;
28 червня – День Конституції України.