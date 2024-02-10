Китайский Новый год еще переводят как "Лунный Новый год" и "Праздник Весны". Больше об истории и традициях этого дня расскажет 24 Канал.

Тоже интересно 14 февраля или в другую дату: когда будут праздновать День святого Валентина по новому календарю

Китайский Новый год: история праздника

По легенде, когда-то накануне Нового года к китайцам прилетало чудовище, по имени Нянь. Зверь жил глубоко в море, а когда выходил к людям, то наносил большой вред. В частности, Нянь убивал жителей разных городов и сел, ел домашний скот и продукты. Люди очень боялись чудовища, поэтому искали спасения в горах.

Как-то один дедушка сказал, что избавится от страшного зверя. Мужчина зажег в своем доме огонь, а двери покрасил в красный цвет. Благодаря такой идее, стало известно, что Нянь боится громких звуков, красного цвета и огня.

Китайский Новый год: традиции празднования

Поэтому теперь, по традиции, китайский народ накануне Нового года наклеивает на двери таблички красного цвета, зажигает в домах свечи и празднует этот день как можно громче. Часто люди не ложатся спать до утра.

Обычно праздник длится 15 дней, а китайцы тщательно к нему готовятся. В частности, они убирают в домах и очищают свои мысли от плохих воспоминаний и негатива. Также люди задабривают Цзяован – божество, которое считается покровителем семьи. Для этого нужно купить его статуэтку и поставить ее дома возле различных сладостей.

Празднование Нового года в Китае / Фото СТБ

Также накануне Китайского Нового года важно украсить дом яркими гирляндами и пойти к могилам родных. На сам праздник происходит богослужение. Кроме того, китайцы обязательно накрывают большой стол, за которым собирается вся семья, запускают фейерверки, развлекаются и зажигают палочки из бамбука. Ведь считается, что они приносят счастье и удачу.