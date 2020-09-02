Американська світська левиця Кім Кардашян знає, як вражати прихильників своїми звабливими кадрами. Зірка вже встигла розбурхати мережу новими світлинами з відпочинку, на яких позувала у купальнику, який ідеально підкреслював її форми.

39-річна зірка любить привертати до себе увагу, тож не відмовляється зайвий раз оголити частини тіла. У новій добірці кадрів, які вона опублікувала у своєму інстаграмі, Кім Кардашян радо похизувалася пишними формами тіла та красивою зачіскою.

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Для релаксу світська левиця обрала рожевий купальник на зав’язках, який сексуально підкреслював не лише її груди, але й сідниці. На кадрах її засмагле тіло виглядало дуже еротично.



Кім Кардашян постала в сексуальному образі / Instagram / @kimkardashian

Перед камерами зірка постала в ефектному макіяжі. Кім Кардашян зробила помітний акцент на очах, нафарбувавши їх коричневими тінями. Виразності погляду надавали нарощені вії.

Окрім цього, Кім Кардашян заплела волосся у два хвости, які зав’язала багатьма гумками. Такий пляжний образ виглядав дуже доречно та цікаво.



Світська левиця у спокусливому образі / Instagram / @kimkardashian

Кадри сподобалися фанатам, тож вони вкотре засипали улюбленицю приємними коментарями.

"Кім, ти просто неймовірно красива", "Жінка моєї мрії", "Твої форми зводять мене з розуму", "Яка ж ти розкішна", – писали фанати під дописом.