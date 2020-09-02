Американская светская львица Ким Кардашян знает, как поражать поклонников своими соблазнительными кадрами. Звезда уже успела взбудоражить сеть новыми фотографиями с отдыха, на которых позировала в купальнике, который идеально подчеркивал ее формы.

39-летняя звезда любит привлекать к себе внимание, поэтому не отказывается лишний раз обнажить части тела. В новой подборке кадров, которые она опубликовала в своем инстаграме, Ким Кардашян радостно похвасталась пышными формами тела и красивой прической.

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Для релакса светская львица выбрала розовый купальник на завязках, который сексуально подчеркивал не только ее грудь, но и ягодицы. На кадрах ее загорелое тело выглядело очень эротично.

Ким Кардашян появилась в сексуальном образе / Instagram / @kimkardashian

Перед камерами звезда появилась в эффектном макияже. Ким Кардашян сделала заметный акцент на глазах, накрасив их коричневыми тенями. Выразительности взгляду придавали наращенные ресницы.

Кроме этого, Ким Кардашян заплела волосы в два хвоста, которые завязала многими резинками. Такой пляжный образ выглядел очень уместно и интересно.

Светская львица в соблазнительном образе / Instagram / @kimkardashian

Кадры понравились фанатам, поэтому они в очередной раз засыпали любимицу приятными комментариями.

"Ким, ты просто невероятно красивая", "Женщина моей мечты", "Твои формы сводят меня с ума", "Какая же ты роскошная", – писали фанаты под постом.