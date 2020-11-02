24-річна модель з сімейства Кардашян Кендалл Дженнер здивувала всіх своїм вибором геловінського костюма. Цього року знаменитість вирішила перевтілитися в акторку Памелу Андерсон.

Традиційно, всі американці з нетерпінням чекають на Геловін. На честь одного з яскравих та веселих свят зірки стараються вибрати найоригінальніші костюми, щоб здивувати друзів і потішити шанувальників.

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Не всі знаменитості обирають моторошні костюми, тож більшість просто перетворюється в улюблених героїв з фільмів. Так, одна з найвідоміших моделей сучасності вирішила на один день стати секс-симвлом 90-их Памелою Андерсон.

Серія знімків з’явилася на інстаграм-сторінці супермоделі. На кадрах Кендалл Дженнер позує в сексуальному образі сидячи на мотоциклі.



Кендалл Дженнер на Геловін перевтілилася у Памелу Андерсон / Фото з Instagram

Для геловінської вечірки знаменитість обрала чорні обтислі легінси, шкіряне боді з глибоким вирізом та високі шкіряні чоботи на підборах. Відвертий та зухвалий образ доповнили довгі чорні рукавиці та браслет у вигляді колючого дроту.



Кендалл Дженнер на Геловін перевтілилася у Памелу Андерсон / Фото з Instagram

Брюнетка обрала біляву перуку, а візажисти зробили їй яскравий макіяж. Її повіки були нафарбовані голубими тінями зі стрілками, а губи рожевим блиском. Окрім цього, Кендалл Дженнер зробили тонкі брови.



Кендалл Дженнер на Геловін перевтілилася у Памелу Андерсон / Фото з Instagram

Відомо, що 3 листопада у США відбудуться президентські вибори, тож модель закликала усіх голосувати. "Не називай мене крихіткою! Краще проголосуйте", – зазначила Кендалл Дженнер.

Знаменитість постала в образі, в якому Памела Андерсон знімалася у фільмі-бойовику "Не називай мене крихіткою" 1996 року. Памелі сподобалася така репліка від Кендалл Дженнер, тож вона залишила їй коментар у дописі, зазначивши, що їй подобається, як виглядає манекенниця.



Памела Андерсон у 1996 році