У ніч з 31 жовтня на 1 листопада світ святкує Геловін - День всіх святих. З нагоди цього люди вдягаються в моторошні та цікаві образи. Про найкращі образи зарубіжних знаменитостей читайте на LifeStyle 24.

Найкращі образи американських зірок на свято Геловіну 2020 року журналісти 24 каналу вирішили зібрати в цікаву добірку. Моторошні, кумедні, цікаві та неймовірні образи переглядайте в матеріалі.

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Кім Кардашян

Світська левиця та зірка реаліті-шоу відтворила образ з "Короля тигрів" Керол Баскин. Своїх дітей вона одягнула в образі тигренят і позувала на фото з другом Джонатаном Чебанов в ролі Джо Екзотика. Окрім того, зірка доклала чимало зусиль для того, щоб прикрасити свій будинок.

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Кортні Кардашян

Найстарша з сестер Кардашян, Кортні вдягнула обтисле боді та чорні колготки. Сексуальний образ відтворював дівчину з модного чоловічого глянцю Playboy.

Кендалл Дженнер

Одна з найвисокооплачуваніших моделей Кендалл Дженнер приміряла образ Памели Андерсон у у фільмі 1996 року Barb Wire і завела мережу. Зірка скористалась моментом і закликала шанувальників піти проголосувати на виборах президента.

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Кайлі Дженнер

Молода мільйонерка, що обожнює Геловін, разом з друзями відтворила образи з легендарного американського серіалу 90-х "Могутні рейнджери".

Белла Хадід

Американська модель нафарбувалась в стилі головних героїв картин Роя Ліхтенштейна. Вона зробила яскравий та неймовірно правдоподібний макіяж.

Кріссі Тейген та Джон Ледженд

Відома телеведуча, модель та зіркова матуся приміряла образ балерини, який їй неймовірно пасував. А її чоловік-співак одягнувся в Чоловіка-Павука. Спільне фото зворушило мережу.

Ліззо

Поп-виконавиця Ліззо вдягнулась в образ мухи, який розсмішив мережу. Зірка також поділилась кумедними роликами, де сідає на голову одному з американських чиновників під час дебатів.

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Холзі

Співачка перевтілилась у Вікторію з популярного мультфільму "Труп нареченої". Для цього вона зробила неймовірно реалістичний макіяж.

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Сіара

Американська співачка разом зі своїм сином вирішила відтворити образ реперки Cardi B та її колишнього чоловіка Offset.

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Джиммі Феллон

Відомий телеведучий цього Геловіну обрав класичного та популярного героя – графа Дракулу. Він приміряв відповідне вбрання та штучні ікла.

Гайді Клум

Модель обожнює свято Геловіну. Цього року вона навіть зняла 5-ти хвилинний фільм жахів, що вразив мережу. Час карантину та пандемії надихнув Гайді на творчість.

Белла Торн

Американська акторка і співачка також вирішила приміряти моторошний образ. Зірка перевтілилась у вампірку, вдягнувши сексуальний пишний костюм та шкіряні ботфорти. Белла теж використала штучні ікла.

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Шон Мендес та Каміла Кабелло

Популярні поп-виконавці приміряли гарячі образи і поділились фото сексуального поцілунку.

Еллен Дедженерес

Образ американської телеведучої по-справжньому зворушив шанувальників Еллен. Зірка приміряла костюм супермена. Але відкривши свій плащ, вона засвітила халат і вдягнула шапочку лікаря. Адже в часи пандемії нашими героями стали саме вони.