У світі Геловін святкують в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Це найстрашніше та найбільш моторошне свято в році. Найбільше прихильників Геловіну є в США, Великій Британії, Франції та Іспанії. Проте інші країни також активно долучаються до святкування. Зокрема, як відсвяткували популярний Геловін розповіли українські знаменитості.

Журналісти 24 каналу зібрали для вас добірку страхітливих образів зірок вітчизняного шоу-бізнесу, які вони обрали для святкування Геловіну у 2020 році.

До теми Як святкують Геловін в різних країнах світу: незвичні факти та фото

Даша Квіткова

Напереродні свята блогерка влаштувала тематичну фотосесію. Вона показала прихильницям варіант містичного образу. Ефектний look чорного лебідя точно запам'ятається публіці. Даша приміряла аутфіт, у якому поєднується загадковість, стервозність і пристрасть.

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Потап і Настя Каменських

Зіркове подружжя також долучилося до святкування. Співачка вирішила відтворити традиційний геловінський образ Санта Муерте, додавши легкий і, водночас, страхітливий макіяж. А от її коханий, репер та продюсер Потап для Геловіну обрав образ графа Дракули. Настя допомогла чоловікові з аутфітом, завершивши його look мот орошним макіяжем.

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Ірина Білик

Не оминула святкування Ірина Білик. Вона здивувала прихильників яскравим та страхітливим образом мертвої нареченої. Найбільше увагу привернув моторошний макіяж – очі виділені чорною фарбою та блакитними стразами, а на губах бачимо червону помаду та чорне коріння.

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Тарас Цимбалюк

Актор і учасник проєкту "Танці з зірками" разом із дівчиною також вирішили показати прихильникам свої образи на Геловін. В інстаграмі Тарас поширив світлини, де його наречена Тіна позує в образі ельфа, а він вражає моторошним мейком. Зазначимо, що Тіна – візажист, тому, ймовірно, саме вона є автором таких тематичних образів.

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Леся Нікітюк

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк також долучилася до святкування. Проте зірка вирішила приміряти лише чорну сукню і тематичний вінок на голові. А ось обличчя залишила без моторошного макіяжу. Позувала знаменитість на тлі геловінських атрибутів.

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Оля Цибульська

Співачка зібралася на вечірку разом із чоловіком. Коханий знаменитості прикрив обличчя маскою, адже артистка досі не хоче розсекречувати, хто став її обранцем. Цибульська на Геловін приміряла образ киці і додала ролику моторошності за допомогою спецефектів.

Злата Огнєвіч

У дописі артистка зазначила, що любить свято Геловіну, хоча воно з іншого континенту. Вона вирішила скористатися різноманітними тематичнимии масками в інстаграмі і показала цілу добірку моторошних образів. А в публікації робповіла шанувальникам про українських міфічних істот.

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Ірина Монатік

Сім'я Монатіків прикрасила будинок до Геловіну гарбузами та іншими тематичними деrораціями. Дмитро Монатік з дружиною та синами вирішили організувати сімейну вечірку з нагоди свята вдома.

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Андре Тан

Для святкування Геловіну у 2020 році модельєр обрав образ Лагерфельда. У дописі він зазначив, що завжди любив це свято. У геловінські ніч можна перевтілитися в улюбленого героя або ж зняти свою власну маску. Це допомагає розслабитися та відволіктися.