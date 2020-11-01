В мире Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Это самый страшный и наиболее жуткий праздник в году. Больше всего поклонников Хэллоуина есть в США, Великобритании, Франции и Испании. Однако другие страны также активно приобщаются к празднованию. В частности, о праздновании популярного Хэллоуина рассказали украинские знаменитости.

Журналисты 24 канала собрали для вас подборку пугающих образов звезд отечественного шоу-бизнеса, которые они выбрали для празднования Хэллоуина в 2020 году.

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Даша Квиткова

Накануне праздника блогерша устроила тематическую фотосессию. Она показала поклонницам вариант мистического образа. Эффектный look черного лебедя точно запомнится публике. Даша примерила аутфит, в котором сочетается загадочность, стервозность и страсть.

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Потап и Настя Каменских

Звездные супруги также присоединилось к празднованию. Певица решила воссоздать традиционный хеллоуинский образ Санта Муэрте, добавив легкий и одновременно пугающий макияж. А вот ее возлюбленный, рэпер и продюсер Потап для Хэллоуина выбрал образ графа Дракулы. Настя помогла мужу с аутфитом, завершив его look жутковатым макияжем.

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Ирина Билык

Не отказалась от празднования и Ирина Билык. Она удивила поклонников ярким и страшным образом мертвой невесты. Наибольшее внимание привлек жуткий макияж – глаза выделены черной краской и голубыми стразами, а на губах видим красную помаду и черные корни.

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Тарас Цимбалюк

Актер и участник проекта "Танцы со звездами" вместе с девушкой также решили показать поклонникам свои образы на Хэллоуин. В инстаграме Тарас распространил фотографии, где его невеста Тина позирует в образе эльфа, а он поражает жутким мейком. Отметим, что Тина – визажист, поэтому, вероятно, именно она является автором таких тематических образов.

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Леся Никитюк

Телеведущая и блогер Леся Никитюк также присоединилась к празднованию. Однако звезда решила примерить лишь черное платье и тематический венок на голове. А вот лицо оставила без жуткого макияжа. Позировала знаменитость на фоне хэллоуинских атрибутов.

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Оля Цибульская

Певица собралась на вечеринку вместе с мужем. Возлюбленный знаменитости прикрыл лицо маской, ведь артистка до сих пор не хочет рассекречивать, кто стал ее избранником. Цибульская на Хэллоуин примерила образ Кисы и добавила ролику жуткости с помощью спецэффектов.

Злата Огневич

В заметке артистка отметила, что любит праздник Хэллоуина, хотя он с другого континента. Она решила воспользоваться разнообразными тематическими масками в инстаграме и показала целую подборку жутких образов. А в публикации рассказала поклонникам об украинских мифических существах.

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Ирина Монатик

Семья Монатиков украсила дом к Хэллоуину тыквами и другими тематическими дегорациями. Дмитрий Монатик с женой и сыновьями решили организовать семейную вечеринку по случаю праздника дома.

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Андре Тан

Для празднования Хэллоуина в 2020 году модельер выбрал образ Лагерфельда. В заметке он отметил, что всегда любил этот праздник. В хэллоуинскую ночь можно перевоплотиться в любимого героя или же снять свою собственную маску. Это помогает расслабиться и отвлечься.