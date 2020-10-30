Хэллоуин принято праздновать в ночь с 31 октября на 1 ноября. Его считают жутким и одновременно увлекательным праздником. Наиболее шумно его отмечают в США, Великобритании, Франции и Испании. Зато в Украине Хэллоуин только набирает популярность, однако уже стал любимым для многих.

Редакция LifeStyle24 собрала самые интересные факты и фото с празднования Хэллоуина в разных странах мира.

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Как празднуют Хэллоуин в Ирландии

Ирландцы являются потомками кельтов, поэтому празднование Хэллоуина здесь происходит с огромным размахом. Взрослые и дети любят в этот долгожданный праздник переодеваться в зомби. Чтобы сделать свои костюмы особенно жуткими, ирландцы поливают их искусственной кровью.

Вечером жители Ирландии собираются в большие группы, чтобы вместе наслаждаться трапезой. Существует также обычай печь пироги, в которые вложены небольшие подарки – например, монеты и кольца.



Празднование в Ирландии проходит с большим размахом

Как празднуют Хэллоуин в США

В американском Хэллоуине смешалось множество культурных составляющих, однако главной идеей этого праздника является смерть в ее различных проявлениях – страх, зло и монстры. Основной символ "страшного" праздника – светильник Джек (фонарь из тыквы в виде человеческой головы). Интересно, что сначала эти фонари со свечой внутри изготавливались из репы.



Тыкву со свечой внутри можно встретить в каждой стране на Хэллоуин / Фото Unsplash

Захватывает и то, как американцы к Хэллоуину украшают свои дома, ведь для них это такой же обязательный элемент праздничной атмосферы, как и во время Рождества. Почти каждая американская семья украшает свое жилище яркими фонарями из тыквы, фигурками скелетов, призраков, вампиров, ведьм, черных кошек, летучих мышей, искусственной паутиной и даже могильными плитами.

Кроме того, американский Хэллоуин сложно себе представить без тематических маскарадных костюмов. Больше всего там сказочных монстров и страшных персонажей фильмов и комиксов.

А выпрашивание сладостей (или Trick-or-treating) – это традиция, которая попала в американский праздник из средневековой Европы. Дети и подростки одеваются в страшные и смешные костюмы, чтобы ходить от дома к дому и с шутливыми криками "сладость или гадость" подставлять мешки в ожидании конфет.



Дети на Хэллоуин в США / Фото abc7chicago

Парады и вечеринки – более современное празднование Хэллоуина. Во многих городах США ночь с 31 октября на 1 ноября становится временем ярких карнавалов и клубных вечеринок в стиле "хоррор". К тому же, посещение домов с привидениями или кладбищ на Хэллоуин тоже можно назвать своеобразным обычаем этого праздника. А некоторые американцы приглашают друзей на просмотр любимых фильмов ужасов в собственном доме.

Как отмечают Хэллоуин в Великобритании

В этот день сдержанные англичане позволяют себе веселиться, как дети. В Великобритании Хэллоуин – это также, как и в США, одна из самых громких, ярких и веселых ночей, когда не спит вся страна.

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Они украшают города и села традиционными тыквами со свечами, а по улицам там разгуливают жутко одеты "колдуньи" в объятиях со скелетами. Там также присутствуют наряды вампиров, призраков и многое другое.



Празднование Хэллоуина в Великобритании / Фото smithsonianmag.com

Особой популярностью пользуются ночные экскурсии по старинным замкам Англии, где туристам рассказывают о духах и призраках, обитающих в этих стенах, а для желающих устраивают даже спиритические сеансы. Мистическая атмосфера усиливается различными визуальными и звуковыми эффектами.

Как отмечают Хэллоуин во Франции

Французы – не исключение, и также любят отмечать Хэллоуин. А поскольку Франция является одним из центров мировой кулинарии, то там люди угощают своих гостей специальными тематическими блюдами и лакомствами.

Однако особую радость в этот день французы дарят детям, ведь на Хэллоуин "Диснейленд" полностью перевоплощается: на его территорию выходят зловещие и страшные герои мультфильмов и сказок, злые ведьмы со своими жутким зельем, известные злодеи из мультфильмов, таинственные и загадочные призраки, гоблины, тролли и чародеи.



"Диснейленд" украсили к Хэллоуину / Фото с официального сайта

Как отмечают Хэллоуин в Германии

Хэллоуин в Германии становится все более популярным, особенно там поражают экскурсии по замкам в этот день. А тем, кто хочет пощекотать нервы, стоит отправиться в замок Франкенштейна в Дармштадте, где до сих пор живет дух хозяина – именно в его окрестностях во время праздника собирается больше всего ведьм и чертей.

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В Германии уже с начала октября магазины наполняются всевозможными тыквами: из глины, стекла и фарфора. Немцы обычно украшают жилище куклами, изображающими всякую нечисть. Поэтому, если вы попадете в эту страну ближе к празднику, то готовьтесь увидеть, как по балконам и окнах карабкаются десятки ведьм и различных монстров.



На Хэллоуин в Германии жители жутко украшают дома/ Фото Semana

Интересно, что выпрашивать угощение у немцев не принято, а дети, переодетые в ведьм и вампиров, сначала празднуют в школе, а потом просто гуляют по улицам. Хотя в последнее время на Хэллоуин они постепенно перенимают американские привычки и иногда выходят на "охоту" за сладостями.

Как отмечают Хэллоуин в Испании

На Хэллоуин испанцы любят нагнать страху, поэтому туристов там могут напугать на славу. В Испании до сих пор придерживаются разных традиций, связанных с празднованием Хэллоуина, но это совершенно не мешает им идти за модными тенденциями. Так, в ночь на 1 ноября улицы и площади больших городов Испании заполняются мертвыми невестами, зомби, мумиями или персонажами известных фильмов.



Испанцы надевают жуткие костюмы на Хэллоуин/ Фото kcrw.com

Дети также надевают маскарадные костюмы и выходят на улицы за сладостями (интересно, что главным угощением на Хэллоуин в Испании являются жареные каштаны).

К тому же, в Мадриде и Барселоне в ресторанах обязательно проводятся тематические вечеринки, в художественных залах – тематические выставки. А в городе Сан-Себастьян с 30 октября проходит неделя фильмов ужасов.

Как отмечают Хэллоуин в Китае и Японии

В Китае на Хэллоуин всегда устраивают фестиваль голодных духов. Китайцы, отдавая дань предкам, сжигают ритуальный бумагу и фигурки из нее. Считается, что во время фестиваля духи умерших посещают живых. Празднование включает ритуальные подношения пищи, сжигание ладана и маленькие подарки духам умерших.



В Японии на Хэллоуин часто переодеваются в костюмы кошек / Фото reformatt.com

А в Японии накануне Хэллоуина в столице проходит парад кошек-оборотней, в котором принимают участие более 2 тысяч человек. Участники парада переодеваются в кошек и разрисовывают свои лица как кошачьи мордочки. (Отметим, что праздник посвящен герою японского фольклора Бакэнэко – кошке-призраку, которая ранее была домашней, но получила сверхъестественную силу).

Совет от LifeStyle24



Как незабываемо провести Хэллоуин? Для создания настоящей атмосферы праздника не обязательно проводить время на кладбище, сейчас все необходимое можно найти в магазинах праздничной атрибутики.



Украсьте интерьер: к примеру, вы можете оплести люстры и углы необычной искусственной паутиной с пауками. Часть декора можно сделать своими руками: смастерить из бумаги или ткани летучих мышей или фигурки призраков. Конечно, на празднике не обойтись и без традиционной тыквы с фонарем, ведь она добавляет особой атмосферы.