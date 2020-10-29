Традиционно Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Каждый год этот праздник становится все популярнее, поэтому в честь Хэллоуина устраивают много тематических вечеринок. Куда наведаться в Киеве в этом году – читайте далее.

Празднование Хэллоуина приходится на ночь субботы. В этот вечер в Киеве можно найти много тематических событий на любой вкус. Киевляне смогут прийти на тематический ужин, повеселиться на вечеринке или же даже устроить велопробег нечисти, пишет 24 канал.

Хэллоуин 2020 Образы на Хэллоуин для пары: жуткие костюмы на любой вкус

Хэллоуин в RealMatrix

Если вы хотите провести Хэллоуин атмосферно, то наведайтесь в клуб виртуальной реальности RealMatrix. Всех, кто хочет провести этот день максимально ярко, ждет пространство в стиле стимпанк, а еще игры, бар и кино. Здесь обещают всем, кто придет в тематическом костюме, вручить еще одну игру в подарок. А вот мужчин ждет интересный бесплатный баттл.

Выложив фотографию в костюме из клуба с хештегом #realmatrixhalloween, вы автоматически станете участником розыгрыша бутылки вина от Dato Batono.

Когда: с 28 октября по 1 ноября

Где: RealMatrix, улица Крещатик, 18/2.

Цена: от 500 грн



Афиша событий на Хэллоуин в Киеве

Хэллоуин в Ботаническом саду

В Украине впервые пройдет настоящий эко-Хэллоуин. Это праздник мертвой флоры ради спасения живой. Гостей ждет карнавал костюмов злых деревьев, конкурс тыкв, фотозона, музыка, квесты с подарками и алтарные костры.

Когда: с 31 октября по 1 ноября

Где: Ботанический сад имени Гришко

Цена: полный билет – 50 грн, для школьников – 20 грн, детям до 7 лет – вход бесплатный.



Афиша событий на Хэллоуин в Киеве 2020

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HALLOWEEN WEEKEND AT OSOCOR RESIDENCE: SWAN LAKE

Полное погружение в древнюю немецкую легенду о Лебедином озере ждет гостей в течение двух ночей в Osocor Residence. 30 и 31 октября здесь можно посетить театрализованный ужин посреди загадочного леса. Вероятно, за столом вам составят компанию злой волшебник Ротбарт, черный лебедь Одиллия, белый лебедь Одетта и принц Зигфрид.

Когда: 30 и 31 октября

Где: Osocor Residence

Цена: 500 гривен



Афиша событий на Хэллоуин в Киеве на 31 октября

Ukrabilly Halloween 2020

В Тепловом ламповом на празднование Хэллоуина соберутся все ценители рокабилли. 31 октября здесь будут зажигать группы Outer Space, The Troubled, Kraken Landau и Screamin' Meemies. Кроме драйвовой музыки гостей ждут конкурсы на лучший образ и самую интересную тыкву. Те, кто хотят узнать будущее – могут получить предсказание от гадалки Мрази. Не забудьте одеть на эту вечеринку тематические костюмы и сделать соответствующий грим.

Когда: 31 октября

Где: Теплый ламповый

Цена: от 200 грн

HALLOWEEN. SURREALISM PARTY в BEEF meat & wine

Вдохновившись балом Ротшильдов в Шато-де-Ферье, ресторан предлагает каждому стать участником эксцентричного действа под названием SURREALISM PARTY. Все желающие в этот день могут окунуться в потустороннюю атмосферу. Не забудьте про образ freak black tie в духе Сальвадора Дали.

Когда: 31 октября, в 19:00

Где: Beef meat & wine, улица Шота Руставели, 14,5

Цена: вход свободный



Афиша событий на Хэллоуин в Киеве

Dia de los Muertos

Вместо привычного нам Хэллоуина в Мексике отмечают День мертвых. Этот праздник сопровождается яркими пышными костюмами и щедрыми угощениями. "Эскобар" попытается воссоздать традиционную атмосферу праздника, гример поможет сделать соответствующий грим, музыканты будут зажигать музыкой, а шеф-повар порадует гостей вкусными блюдами.

Когда: 31 октября, с 19:30 до 22:00

Где: Эскобар, Кубинский ресторан и Эскондидо

Цена: вход свободный

Страшный Хэллоуин в VOLUME CLUB

1 ноября в VOLUME CLUB на потусторонний праздник с рок-колоритом соберется невиданное количество нечистой силы.. Гостей ждут любимые боевики и баллады банды "Король и Шут", которые споет трибьют-проект "Царство Шута", лучшие песни группы "Сектор Газа" от ребят из коллектива "Педаль Достоевского" и новые панк-истории от талантливых музыкантов "Царство Шута".

Также здесь обещают традиционный конкурс костюмов и розыгрыш страшных подарков.

Когда: 1 ноября

Где: VOLUME CLUB, улица Гарматная, 26/2

Цена: от 150 гривен



Афиша событий на Хэллоуин в Киеве 2020

HALLOWEEN Bike Sabbath

Накануне Хэллоуина состоится велослет нечисти. На шабаш соберутся велолюбители в костюмах вампиров, оборотней, ведьм, призраков и зомби. В рамках ивента состоится велозаезд, а также пройдут многочисленные конкурсы.

Когда: 31 октября, с 15:00 до 20:00

Где: парк "Муромец"

Цена: бесплатно



Афиша событий на Хэллоуин в Киеве на 31 октября

Адский Хэллоуин

Это крупнейший музыкальный праздник в честь Хэллоуина и костюмированная вечеринка с соответствующей музыкой. В программе гостей ждут сувениры, фотозона и выступление легендарных ZWYNTAR.

Когда: 31 октября, с 17:00

Где: Концертный зал "Бинго"

Цена: от 300 гривен



Афиша событий на Хэллоуин в Киеве