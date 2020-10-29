Традиційно Геловін святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Щороку це свято стає дедалі популярнішим, тож в честь Геловіна влаштовують багато тематичних вечірок. Куди навідатися у Києві цього року – читайте далі.

Святкування Геловіна припадає на ніч суботи. Цього вечора у Києві можна знайти багато тематичних подій на будь-який смак. Кияни зможуть прийти на тематичну вечерю, повеселитися на вечірці або ж навіть влаштувати велопробіг нечисті, пише 24 канал.

Геловін 2020 Образи на Геловін для пари: моторошні костюми на будь-який смак

Геловін у RealMatrix

Якщо ви хочете провести Геловін атмосферно, то навідайтеся в клуб віртуальної реальності RealMatrix. На всіх, хто хоче провести цей день максимально яскраво, чекає простір у стилі стімпанк, а ще ігри, бар та кіно. Тут обіцяють усім, хто прийде в тематичному костюмі подарувати ще одну гру в подарунок. А от на чоловіків чекає цікавий безкоштовний баттл.

Виклавши світлину в костюмі з клубу з хештегом #realmatrixhalloween, ви автоматично станете учасником розіграшу пляшки вина від Dato Batono.

Коли: з 28 жовтня по 1 листопада

Де: RealMatrix,вулиця Хрещатик, 18/2.

Ціна: від 500 грн



Афіша подій на Геловін у Києві

Геловін в Ботанічному саду

В Україні вперше пройде справжній еко-Геловін. Це свято Мертвої флори заради порятунку живої. Гостей чекає карнавал костюмів злих дерев, конкурс гарбузів, фотозона, музика, квести з подарунками і вівтарні багаття.

Коли: з 31 жовтня до 1 листопада

Де: Ботанічний сад імені Гришка

Ціна: повний квиток – 50 грн, для школярів – 20 грн, дітям до 7 років – вхід безкоштовний.



Афіша подій на Геловін у Києві 2020

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HALLOWEEN WEEKEND AT OSOCOR RESIDENCE: SWAN LAKE

Повне занурення в давню німецьку легенду про Лебедине озеро чекає на гостей протягом двох ночей у Osocor Residence. 30 і 31 жовтня сюди можна завітати на театралізовану вечерю посеред загадкового лісу. Ймовірно, за столом вам складуть компанію злий чарівник Ротбарт, чорний лебідь Одиллія, білий лебідь Одетта і принц Зігфрід.

Коли: 30 і 31 жовтня

Де: Osocor Residence

Ціна: 500 гривень



Афіша подій на Геловін у Києві на 31 жовтня

Ukrabilly Halloween 2020

У Тепловому ламповому на святкування Геловіна зберуться всі поціновувачі рокабілі. 31 жовтня тут запалюватимуть гурти Outer Space, The Troubled, Kraken Landau та Screamin' Meemies. Окрім дратвової музики на гостей чекають конкурси на найкращий образ та найцікавіший гарбуз. Ті, хто хочуть дізнатися майбутнє – можуть отримати передбачення від ворожки Мрази. Не забудьте одягнути на цю вечірку тематичні костюми та зробити відповідний грим.

Коли: 31 жовтня

Де: Теплий ламповий

Ціна: від 200 грн

HALLOWEEN. SURREALISM PARTY в BEEF meat & wine

Надихнувшись балом Ротшильдів у Шато-де-Ферьє, ресторан пропонує кожному стати учасником ексцентричного дійства під назвою SURREALISM PARTY. Усі охочі в цей день можуть поринути в потойбічну атмосферу. Не забудьте про образ freak black tie в дусі Сальвадора Далі.

Коли: 31 жовтня, о 19:00

Де: Beef meat & wine, Шота Руставелі вулиця, 14,5

Ціна: вхід вільний



Афіша подій на Геловін у Києві

Dia de los Muertos

Замість звичного нам Геловіна у Мексиці відзначають День мертвих. Це свято супроводжується яскравими пишними костюмами і щедрими частуваннями. "Ескобар" спробує відтворити традиційну атмосферу свята, гример допоможе зробити відповідний грим, музиканти запалюватимуть музикою, а шеф-кухар потішить гостей смачними стравами.

Коли: 31 жовтня, з 19:30 до 22:00

Де: Ескобар, Кубинський ресторан і Ескондідо

Ціна: вхід вільний

Страшний Геловін у VOLUME CLUB

1 листопада в VOLUME CLUB на потойбічний свято з рок-колоритом збереться небачена кількість нечистої сили. На гостей чекатимуть улюблені бойовики і балади банди "Король і Шут", які заспіває триб'ют-проєкт "Царство Шута", найкращі пісні гурту "Сектор Газа" від хлопців з колективу "Педаль Достоєвського" і нові панк-історії від талановитих музикантів "Царство Шута".

Також тут обіцяють традиційний конкурс костюмів і розіграш страшних подарунків.

Коли: 1 листопада

Де: VOLUME CLUB, вулиця Гарматна, 26/2

Ціна: від 150 гривень



Афіша подій на Геловін у Києві 2020

HALLOWEEN Bike Sabbath

Напередодні Гелловіну відбудеться велослет нечисті. На шабаш зберуться велолюбителі в костюмах вампірів, перевертнів, відьом, привидів і зомбі. В рамках івенту відбудеться велозаїзд, а також пройдуть численні конкурси.

Коли: 31 жовтня, з 15:00 до 20:00

Де: парк "Муромець"

Ціна: безкоштовно



Афіша подій на Геловін у Києві на 31 жовтня

Пекельний Геловін

Це найбільше музичне свято в честь Геловіна і костюмована вечірка з відповідною музикою. У програмі на гостей чекають сувеніри, фотозона і виступ легендарних ZWYNTAR.

Коли: 31 жовтня, з 17:00

Де: концертний зал "Бінго"

Ціна: від 300 гривень



Афіша подій на Геловін у Києві