Геловін прийнято святкувати в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Його вважають моторошним та водночас захоплюючим святом. Найгучніше його відзначають у США, Великій Британії, Франції та Іспанії. Натомість в Україні Геловін лише набирає популярності, проте вже став улюбленим для багатьох.

Редакція LifeStyle24 зібрала найцікавіші факти та фото зі святкування Геловіну в різних країнах світу.

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Як святкують Геловін в Ірландії

Ірландці є нащадками кельтів, тож святкування Геловіна тут відбувається з величезним розмахом. Дорослі та діти люблять у це довгоочікуване свято переодягатися у зомбі. Щоб зробити свої костюми особливо моторошними, ірландці поливають їх штучною кров'ю.

Увечері жителі Ірландії збираються у великі групи, щоб разом насолоджуватися трапезою. Існує також звичай пекти пироги, в які вкладені невеликі подарунки - наприклад, монети і кільця.



Святкування в Ірландії проходить з великим розмахом

Як святкують Геловін у США

У американському Геловіні змішалися безліч культурних складових, проте головною ідеєю цього свята є смерть в її різних проявах – страх, зло і монстри. Основним символом "страшного" свята є світильник Джека (ліхтар з гарбуза у вигляді людської голови) Цікаво, що спочатку ці ліхтарі зі свічкою всередині виготовлялися з ріпи.



Гарбуз зі свічкою всередині можна зустріти в кожній країні на Геловін / Фото Unsplash

Захоплює і те, як американці до Геловіну декорують свої будинки, адже для них це такий же обов'язковий елемент святкової атмосфери, як і під час Різдва. Майже кожна американська сім'я прикрашає своє житло яскравими ліхтарями з гарбуза, фігурками скелетів, привидів, вампірів, відьом, чорних кішок, кажанів, штучною павутиною та навіть могильними плитами.

Окрім того, американський Геловін складно собі уявити без тематичних маскарадних костюмів. Найбільше там казкових монстрів та страшних персонажів фільмів і коміксів.

А випрошування солодощів (або Trick-or-treating) – це традиція, яка потрапила в американське свято з середньовічної Європи. Діти і підлітки вбираються у страшні і кумедні костюми, щоб ходити від хати до хати і з жартівливими криками "солодощі або витівка" підставляти мішки в очікуванні цукерок.



Діти на Геловін в США / Фото abc7chicago

Паради і вечірки – більш сучасне святкування Геловіну. У багатьох містах США ніч з 31 жовтня по 1 листопада стає часом яскравих карнавалів і клубних вечірок в стилі "хоррор". До того ж, відвідування будинків з привидами або кладовищ на Геловін теж можна назвати своєрідним звичаєм цього свята. А деякі американці запрошують друзів на перегляд улюблених фільмів жахів у власному будинку.

Як відзначають Геловін у Великій Британії

В цей день завжди стримані, англійці дозволяють собі веселитися, як діти. У Великій Британії Геловін – це також, як і в США, одна з найбільш гучних, яскравих і веселих ночей, коли не спить вся країна.

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Вони прикрашають міста і села традиційними гарбузами зі свічками, а по вулицях там розгулюють моторошно вдягнені "чаклунки" в обіймах зі скелетами. Там також присутні наряди вампірів, привидів та багато іншого.



Святкування Геловіну у Британії / Фото smithsonianmag.com

Особливою популярністю користуються нічні екскурсії по старовинним замках Англії, де туристам розповідають про духів і примар, що мешкають в цих стінах, а для бажаючих влаштовують навіть спіритичні сеанси. Містична атмосфера посилюється різноманітними візуальними та звуковими ефектами.

Як святкують Геловін у Франції

Французи – не виняток, і також обожнюють відзначати Геловін. А оскільки Франція є одним з центрів світової кулінарії, то там люди частують своїх гостей спеціальними тематичними стравами і ласощами.

Проте особливу радість в цей день французи дарують дітям, адже на Геловін "Діснейленд" повністю перевтілюється: на його територію виходять зловісні і страхітливі герої мультфільмів та казок, злі відьми зі своїми моторошним зіллям, відомі лиходії з мультфільмів, таємничі і загадкові примари, гобліни, тролі та чародії.



"Діснейленд" прикрасили до Геловіну / Фото з офіційного сайту

Як відзначають Геловін у Німеччині

Геловін в Німеччині стає все популярнішим, особливо там вражають екскурсії замками в цей день. А тим, хто хоче полоскотати нерви, варто відправитися в замок Франкенштейна в Дармштадті, де до сих пір живе дух господаря, – саме в його околицях під час свята збирається найбільше відьом і чортів.

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У Німеччині вже з початку жовтня магазини наповнюються всілякими гарбузами: з глини, скла та порцеляни. Німці зазвичай прикрашають оселю ляльками, що зображають всяку нечисть. Тому, якщо ви потрапите в цю країну ближче до свята, то готуйтеся побачити, як по балконах і вікнах деруться десятки відьом і різноманітних монстрів.



На Геловін в Німеччині мешканці моторошно декорують будинки / Фото Semana

Цікаво, що випрошувати частування у німців не прийнято, а діти, переодягнені у відьом і вампірів, спочатку святкують в школі, а потім просто гуляють по вулицях. Хоча останнім часом на Геловін вони поступово переймають американські звички та інколи виходять на "полювання" за солодощами.

Як святкують Геловін в Іспанії

На Геловін іспанці люблять нагнати страху, тому туристів там можуть налякати на славу. В Іспанії досі дотримуються різних традицій, пов'язаних зі святкуванням Геловіну, але це абсолютно не заважає їм йти за модними тенденціями. Так, в ніч на 1 листопада вулиці і площі великих міст Іспанії заповнюються мертвими нареченими, зомбі, муміями або персонажами відомих фільмів.



Іспанці одягають моторошні костюми на Геловін / Фото kcrw.com

Діти також одягають маскарадні костюми та виходять на вулиці за солодощами (цікаво, що головним частуванням на Геловін в Іспанії є смажені каштани).

До того ж, у Мадриді і Барселоні в ресторанах обов'язково проводяться тематичні вечірки, в художніх залах – тематичні виставки. А в місті Сан-Себастьян з 30 жовтня проходить тиждень фільмів жахів.

Як відзначають Геловін в Китаї та Японії

У Китаї на Геловін завжди влаштовують фестиваль голодних духів. Китайці, віддаючи шану предкам, спалюють ритуальний папір та фігурки з нього. Вважається, що під час фестивалю духи померлих відвідують живих. Святкування включає ритуальні підношення їжі, спалювання ладану та маленькі подарунки духам померлих.



В Японії на Геловін часто переодягаються в костюми котів / Фото reformatt.com

А в Японії напередодні Геловіну в столиці проходить парад кішок-перевертнів, в якому беруть участь понад 2 тисячі осіб. Учасники параду переодягаються в кішок та розмальовують свої обличчя як котячі мордочки. (Зазначимо, що свято присвячене герою японського фольклору Бакенеко – кішці-привиду, яка раніше була домашньою, але отримала надприродну силу).

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Як незабутньо провести Геловін? Для створення справжньої атмосфери свята не обов'язково проводити час на кладовищі, зараз все необхідне можна знайти в магазинах святкової атрибутики.

Прикрасьте інтер’єр: до прикладу, ви можете обплести люстри і кути незвичною штучною павутиною з павуками. Частину декору можна зробити своїми руками: змайструвати з паперу чи тканини кажанів чи фігурки привидів. Звичайно, на святі не обійтися і без традиційного гарбуза з ліхтарем, адже він додає особливої атмосфери.