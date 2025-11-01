Так, хтось вирізає різноманітні обличчя з гарбузів, прикрашає дім павутинням, а дехто навіть готує тематичні частування та запалює свічки для особливого настрою. 24 Канал з нагоди свята підготував красиві привітання з Геловіном у картинках і прозі, які ви можете надіслати рідним і близьким.

Геловін 2025: як привітати у картинках і прозі?

Вітаю з чарівним Геловіном! Бажаю налякати до смерті всі свої страхи та комплекси, відігнати сумніви, веселитися до втрати пульсу, сміятися до сліз, танцювати до упаду та дуріти до страху!

Любо подружко, бажаю тобі страшної краси, кошмарного щастя та нездоланного везіння! З Геловіном!

Привітання з Геловіном 2025 / Колаж LifeStyle24

Нехай нечисть проходить повз, а друзі та рідні будуть щасливі. Яскравих свічок, оригінальних гарбузів і веселого настрою! Зі святом Геловіна!

Якщо чорна кішка просить не переходити їй дорогу, а Гарбузовий Джек – закурити, не лякайся! Просто сьогодні веселий Геловін! Тож, вітаю тебе та бажаю повеселитися у цю чарівну та містичну ніч!

Привітання з Геловіном 2025 / Колаж LifeStyle24

Веселого Геллвіна тобі побажаю. Хай вся нечисть проходить повз, а життя буде сповнене яскравими та радісними подіями. Веселого вечора та повної торби смаколиків!

Вітаю з Днем усіх святих! Нехай ваше життя буде світлим і радісним. Хай ваші рідні та ви будете щасливі, а в житті супроводжує успіх.

Привітання з Геловіном 2025 / Колаж LifeStyle24

Веселого Геловіна вам побажаю! Нехай вся нечисть проходить повз вас, а життя буде наповнене яскравими й радісними подіями. Веселого вечора і повної торби смаколиків!

Вітаю тебе з Геловіном! Бажаю, щоб кожен день у тебе захоплювало подих тільки від добрих та цікавих моментів, а не моторошних! Щоб свято було веселим, друзі радісними, а рідні – завжди поруч та в безпеці!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.