Саме час запалювати ліхтарі з гарбузів, одягати найстрашніші або найкумедніші костюми та готуватися до веселої, хоч і трохи моторошної, ночі. 24 Канал зібрав найкрасивіші привітання з Геловіном у картинках і прозі для ваших рідних та друзів. Не забудьте надіслати святкові побажання своїм найближчим та подарувати їм гарний настрій.

Привітання з Геловіном 2025: картинки й проза

Вітаю з Геловіном і хочу побажати, щоб цей вечір запам'ятався веселими емоціями і яскравими фарбами, милими усмішками та щасливим сміхом, добрими жартами та захопливими пригодами, грандіозними перевтіленнями та гарячими танцями!

З Геловіном! Нехай світять яскравіше ваші гарбузи-ліхтарики, відганяючи все зло і погань від рідних домівок. Веселіться, відпочивайте, радійте, набирайтеся вражень, приємно лякайтеся! І нехай всі солодощі сьогодні будуть ваші!

Привітання з Геловіном 2025

Якщо чорна кішка попросить тебе не переходити їй дорогу, то не дивуйся, адже сьогодні веселий Геловін! Я вітаю тебе і бажаю повеселитися в цю ніч так, щоб весь рік від вражень спалося солодко і міцно!

Вітаю з Геловіном! Бажаю відпустити на волю всі страхи, веселитися до втрати пульсу, сміятися до сліз, танцювати до упаду і дуріти до жаху! А ще бажаю страшної краси, кошмарного везіння та потворно липучої удачі!

Привітання з Геловіном 2025

Бажаю веселого, яскравого, пристрасного та страшного - у хорошому розумінні цього слова – Геловіна! Жвавись, танцюй, лякай, інтригуй, перевтілюйся, заворожуй, захоплюйся і відривайся на повну, адже сьогодні – саме час поринути у світ усіх темних сил і нечисти!

З Геловіном! Бажаю не приховувати страхів, веселитися до втрати свідомості, сміятися до сліз, танцювати до запаморочення, дістати всіх скелетів з шафи, бути страшно красивою істотою та принести в жертву гарбуз. Потворної удачі та кошмарного везіння!

Привітання з Геловіном 2025

