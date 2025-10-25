Історія Геловіну сягає корінням часів, коли кельти вірили, що в цю ніч межа між світом живих і мертвих стирається. Сучасний ж вигляд та шалену популярність свято здобуло завдяки ірландським і шотландським мігрантам, які у XIX столітті привезли свої традиції до Північної Америки, пише 24 Канал з посиланням на History.

Хто святкує Геловін?

Саме в США та Канаді Геловін став справжнім культурним феноменом. Тут святкування відбувається з найбільшим розмахом. Так, люди витрачають чималу кількість коштів на тематичні костюми, декор у вигляді "Ліхтаря Джека" з гарбуза та солодощі.

Однак святкують Геловін не лише там. Його коріння глибоко шанують у Великій Британії та Ірландії, де досі проводять тематичні фестивалі. Втім, з часом свято поширилося і на інші континенти. Геловін також активно відзначають у країнах Європи, зокрема, у Франції та Німеччині. Ба більше, День усіх святих полюбляють святкувати в Азії, особливо в Японії та Південній Кореї, та навіть в Австралії і Новій Зеландії.

Що цікаво, у Мексиці, наприклад, звичаї Геловіну часто переплітаються з їхнім традиційним Днем мертвих. До речі, там заведено створювати вівтарі на честь померлих родичів і прикрашати кладовища свічками, квітами та стрічками. Це робиться для того, щоб покійники змогли знайти шлях додому.

Хто святкує Геловін / Фото Freepik

Чому в Україні не святкують Геловін?