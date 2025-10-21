Багатьох українців цікавить точна дата святкування, яка, на відміну від багатьох інших свят, є незмінною. Коли буде Геловін у 2025 році – розповідає 24 Канал з посиланням на History.

Коли буде Геловін у 2025 році?

Дата святкування Геловіну є сталою, адже не залежить від року чи дня тижня. У 2025 році, як і завжди, Геловін відзначатиметься у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Цьогоріч це свято припадає на п'ятницю.

Крім того, це ніч напередодні Дня всіх святих, звідки й походить його назва All Hallows' Eve, яка з часом скоротилося до Halloween.

Геловін / Фото Freepik

Геловін 2025: яка історія свята?

Історія Геловіна сягає язичницьких часів і починається з давнього кельтського свята Самайн. Його відзначали понад дві тисячі років тому. Для кельтів, які проживали на території сучасної Ірландії та Великої Британії, Самайн символізував завершення врожайної частини року і початок холодної зими. У давнину вони вірили, що саме в цю ніч межа між світами живих і мертвих ставала надзвичайно тонкою, дозволяючи духам, як добрим, так і злим, тимчасово повертатися на землю.

Щоб відлякати лихих духів та захистити себе, кельти запалювали великі вогнища й одягалися в моторошні речі та маски, наслідуючи привидів. Саме ця традиція стала прообразом сучасного звичаю перевтілення в різних персонажів. Крім цього, щоб задобрити мандрівних духів, на порозі будинків кельти залишали частування.

У ХІХ столітті ірландські та шотландські іммігранти привезли ці традиції до Північної Америки. Саме там вони еволюціонували у нинішній, більш розважальний вигляд.

Які традиції святкування Геловіну в Україні?