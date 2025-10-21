Багатьох українців цікавить точна дата святкування, яка, на відміну від багатьох інших свят, є незмінною. Коли буде Геловін у 2025 році – розповідає 24 Канал з посиланням на History.
Коли буде Геловін у 2025 році?
Дата святкування Геловіну є сталою, адже не залежить від року чи дня тижня. У 2025 році, як і завжди, Геловін відзначатиметься у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Цьогоріч це свято припадає на п'ятницю.
Крім того, це ніч напередодні Дня всіх святих, звідки й походить його назва All Hallows' Eve, яка з часом скоротилося до Halloween.
Геловін / Фото Freepik
Геловін 2025: яка історія свята?
Історія Геловіна сягає язичницьких часів і починається з давнього кельтського свята Самайн. Його відзначали понад дві тисячі років тому. Для кельтів, які проживали на території сучасної Ірландії та Великої Британії, Самайн символізував завершення врожайної частини року і початок холодної зими. У давнину вони вірили, що саме в цю ніч межа між світами живих і мертвих ставала надзвичайно тонкою, дозволяючи духам, як добрим, так і злим, тимчасово повертатися на землю.
Щоб відлякати лихих духів та захистити себе, кельти запалювали великі вогнища й одягалися в моторошні речі та маски, наслідуючи привидів. Саме ця традиція стала прообразом сучасного звичаю перевтілення в різних персонажів. Крім цього, щоб задобрити мандрівних духів, на порозі будинків кельти залишали частування.
У ХІХ столітті ірландські та шотландські іммігранти привезли ці традиції до Північної Америки. Саме там вони еволюціонували у нинішній, більш розважальний вигляд.
Які традиції святкування Геловіну в Україні?
- Більшість українців не сприймає свято Геловіну, оскільки Православна Церква України називає його язичницьким та порівнює з сатанізмом. Водночас громадяни 1 листопада відвідують могили своїх рідних й запалюють свічки у храмах. Цей день українці присвячують вшануванню пам'яті померлих близьких та проводять час у сімейному колі. Християни моляться за упокій рідних, які вже відійшли у вічність, а потім йдуть на цвинтарі, де проводяться поминальні служби.
- Також громадяни приділяють увагу приготуванню осінніх страв з гарбуза та яблук. На святковому столі можуть бути пироги або цукерки у вигляді черепів, привидів або відьом, вкритих карамеллю чи згущеним молоком.
- До того ж деякі українці не відмовляються від європейських традицій, тому перевтілюються у різних персонажів фільмів жахів або моторошні костюми.