Геловін у 2020 святкуватимуть традиційно у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. В Україні це свято з кожним роком набуває все більшої популярності, зокрема, через яскраві традиції.

Люди одягаються у страшні костюми на Геловін і лякають перехожих. Але звідки взялося це свято?

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Історія Геловіну

Геловін походить від стародавнього кельтського свята жнив та днів мертвих. Традиція виникла понад 2 тисячі років тому. Древні кельти, які жили на території сучасної Великої Британії, ділили рік на дві частини – світлу і темну (літо і зиму). І коли темна частина змінювала світлу (наприкінці жовтня), у кельтів починалися гучні гуляння – Самайн. Традиційними кольорами Геловіну є чорний, який символізує смерть і темноту ночі, і помаранчевий – символ збору урожаю в році, що минає.



Символічні кольори Геловіну – чорний і помаранчевий

Після прийняття християнства у IX столітті 1 листопада почали відзначати День усіх святих. Дата збіглася із язичницьким Самайном. В англійській мові цей день має назву "All Hallow’s Eve" і якщо скоротити, виходить Halloween.

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До США Геловін привезли емігранти з Великої Британії наприкінці ХХ століття. Сьогодні наймасовіше у світі цей день відзначають у Великій Британії, Ірландії, США та Канаді. У Сполучених Штатах, не будучи державним святом, Хелловін поступається хіба що Різдву за популярністю.

Історія Геловіну: відео

Традиції Геловіну

Геловін має численні цікаві традиції, які передаються з року в рік. Діти переодягаються у страшні костюми і ходять по домівках сусідів, випрошуючи солодощі. Усім добре відома знаменита фраза з американських фільмів: "Цукерки або смерть!".



Незмінне гасло Геловіну – "Цукерки або смерть"

Сьогодні традицію переодягання у страшні костюми перебрали й дорослі. Страхітливий макіяж, костюм привида або якогось чудовиська, а ще краще, щоб на одязі було побільше "крові", моторошний тембр голосу – і ви готові до вечірки на Геловін! До речі, свято стало в Україні настільки популярним, що вечірки на Хелловін влаштовує чи не кожен паб у Києві та інших великих містах.

На Геловін також прикрашають домівки гарбузами, штучним павутинням та іншими тематичними декораціями. У такій лячній атмосфері розповідають страхітливі історії та переглядають фільми жахів.

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Особливою традицією є вирізання ліхтаря з гарбуза на Геловін. За легендою, ірландський коваль на ім’я Джек зумів двічі обдурити самого диявола і взяти з нього обіцянку відмовитися від посягання на його душу. Це убезпечувало коваля від потрапляння після смерті в пекло, однак, і в рай він не потрапив і був змушений поневірятися по землі в очікуванні Судного дня. Свій шлях Джек висвітлював шматочком вугілля, який ховав від негоди всередині порожнього гарбуза. Англійською гарбуз зі свічкою всередині так і називається – Jack-o-Lantern, що означає "ліхтар Джека".



Гарбуз на Геловін 2020 легко зробити своїми руками

Як святкують Геловін у світі

Батьківщиною святкування Геловіну вважається Ірландія. Суворі на вигляд, але добрі ірландці цього дня вирізають символ свята – Джека зі звичайної картоплі, а в святкову ніч надягають на себе страхітливі костюми.

У США Геловін – одне з найулюбленіших свят. Американці чекають на це свято так само, як і на Різдво. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада на вулицях можна побачити натовпи як дорослих, так і дітей, переодягнених у відьом, привидів та іншу нечисть.

В Америці гуляння відбуваються з найбільшим розмахом: місцева влада прикрашає у відповідному стилі вулиці, кожен житель намагається якнайхимерніше вбрати свою оселю, а "випрошування" дітьми цукерок неабияк поширене в кожному місці.



Як святкують Геловін у світі

У Німеччині масові дійства на Геловін відбуваються в замку Франкенштейна. Туди з'їжджаються тисячі людей. Гуляння за традиціями проходять з містичними персонажами та страхітливими декораціями цілу ніч.

У Великобританії свята не уявляють без форту Емхест в місті Четем, де організовують спуски в підземні лабіринти, а організатори доповнюють дійство спеціальними "сюрпризами", аби більше вразити туристів.

Французи на День всіх святих змагаються в кулінарії – печуть печиво у формі скелета, шоколадні черепи, готують гарбузове латте та варять супи і відвари "зілля відьми".

У Китаї цей день вважається днем поминання предків. Святкова ніч в Китаї наповнена урочистістю - сотні буддійських ченців трудяться над створенням "Човна долі", щоб потім його спалити. Згідно з переказами, дим від вогню роз'їдає очі злим духам і вони розбігаються.